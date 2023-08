Besonderer Ferienjob Unter-Oberndorfer arbeitet auf der Alm: Um 5.15 läutet der Wecker

Sieben Wochen arbeitet der Student Bernhard Crepaz in den Ferien auf der Alm. Kühe melken gehört zu seinen Tätigkeiten. Foto: privat

B ernhard Crepaz aus Unter-Oberndorf studiert an der Montanuniversität in Leoben. In den Ferien arbeitet er auf einer Alm in der Nähe von Tamsweg.

Um 5.15 Uhr läutet der Wecker, da heißt es aufstehen und beim Käsen helfen. Anschließend holt Bernhard Crepaz die Kühe zum Melken in den Stall. Nach dem Melken geht es zum Frühstück. „Danach ist die Hütte zum Putzen, bevor auch schon die ersten Gäste kommen. Ihnen richte und serviere ich die gewünschte Jause“, erzählt der 25-Jährige. Dazwischen schaut er nach den Kühen. Um 17 Uhr holt er die Tiere wieder in den Stall zum Melken. Anschließend gibt es das verdiente Abendessen, müde geht es nach einem langen Tage zwischen 20 und 21 Uhr ins Bett. Die Maria Anzbacher Kirchenbesucher kennen Bernhard Crepaz als fleißigen Ministrant, Ratscherbub, Sternsinger-Begleiter. Später wurde er Jungscharleiter und als Jugendvertreter in den Pfarrgemeinderat gewählt. Wie er auf den Gedanken kam, auf einer Alm seine Ferien zu verbringen, erklärt er so: „Im Zuge eines Gespräches über Almen und mangelnde Arbeitskräfte bin ich auf die Idee gekommen, auf eine Alm zu gehen. Ich fand, es wäre eine interessante Erfahrung, das Leben auf der Alm kennen zu lernen. Im Internet gibt es eine eigene Jobbörse für Almjobs, da habe ich nach längerem Suchen die richtige Alm für mich entdeckt.” Bernhard Crepaz entschied sich für die Dorferhütte in Seetal, in der Nähe von Tamsweg. Die Alm liegt auf 1.650 Meter und gehört der Familie Fuchsberger. Insgesamt sieben Wochen verbringt der 25-jährige Student auf der Alm. Den Tagesablauf und alle Arbeiten erklärte ihm die erfahrene 81-jährige Sennerin Sieglinde Kremser. Sie verbringt bereits zum 32. Mal den Sommer auf der Dorferhütte. Auf dem Hof sind noch vier weitere Arbeitskräfte. 45 Kühe von fünf Bauern sind zu betreuen. Bernhard Crepaz mit den Hausleuten auf der Alm. Foto: privat „Für mich ist die Arbeit hier ein schöner Ausgleich zum Studium. Hier hier oben ist das Leben ruhiger und einfacher. Mein letztes Semester war sehr stressig und ich habe sehr viel mit dem Computer arbeiten müssen, deshalb habe ich beschlossen, dass ich eine Abwechslung brauche“, erzählt Bernhard Crepaz. Er ist sehr begeistert von den Leuten auf der Alm. „Alle sind sehr freundlich, sowohl die Arbeitskollegen als auch die Gäste. Ich fühle mich hier gut aufgenommen.“