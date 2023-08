Totzenbacher Franz Rabel feiert den 100er

„Wir kommen aus dem Feiern heuer gar nicht heraus“, schmunzelt Josefine Rabel. Gatte Franz feiert den 100. Geburtstag. Außerdem feiert das Paar heuer den 70. Hochzeitstag.

Franz Rabel ist noch recht gut beisammen. „Er ist geistig total fit, verfolgt jeden Tag die Nachrichten und schaut sich im Fernsehen gern Formel 1, Sturm der Liebe und Rosenheim Cops an“, erzählt Tochter Ingrid Rabel. Auch Kreuzworträtsel löst der 100-Jährige noch gern.

Josef Rabel wurde im August 1923 geboren. Er hatte zwei Brüder, die beide im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Josef Rabel hatte zwei Mal Glück im Unglück, wie Tochter Ingrid erzählt: Er musste zwar nach Russland einrücken, erlitt aber gleich einen Durchschuss am Fuß und kam wieder heim. Später sollte er noch zum Afrikakorps, kam aber nur bis Griechenland, weil der Krieg aus war.

Franz Rabel war gelernter Gärtner. Er absolvierte seine Lehre in der Gärtnerei beim Josefsheim in Kirchstetten und arbeitete bis zu seiner Pensionierung in Wien bei der MA42 beim Stadtgartenamt. Franz und Josefine Rabel haben zwei Töchter, zwei Enkelkinder und zwei Urenkelkinder. Nach der Pensionierung unterstützte Josef Rabel den Verein der Freunde Totzenbachs tatkräftig. Wanderwege wurden betreut und der Blumenschmuck gestaltet. 72 Jahre war der Totzenbacher beim Kirchenchor tätig, zuerst als Geigenspieler, dann als Sänger. Der Chor ließ sein ehemaliges Mitglied anlässlich des 100. Geburtstags hoch leben. Die Nachbarn stellten ihm einen Geburtstagsbaum auf.