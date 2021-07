Die ersten und zweiten Klassen der Neuen Mittelschule Neulengbach freuten sich, dass der lange geplante Forschertag nun endlich stattfinden konnte.

Nach einer zusätzlichen Corona-Testung und einer kurzen Einführungserklärung durch den Organisator Merlin Didakt konnten die Schüler im Laufe des Tages an den sechs aufgebauten Stationen selbsttätig physikalische und chemische Versuche durchführen. Entlang eines Zeitplans besuchten die Klassen alle sechs Stationen, die Magnetismus, Strom, Feuer sowie Technik zum Inhalt hatten sowie eine Kugelbahn und alles zum Thema Bauen in den Turnsälen, im Schulgarten, in der Aula und im Werkraum. Die zusätzliche Testung, gute Durchlüftung und das Arbeiten in Dreier-Teams ließen einen entspannten, erlebnis- und ideenreichen Vormittag als „Mini-Forscher/in“ zu.

Die Feuer-Station und die Kugelbahn wurden am darauffolgenden Tag von den Schülerinnen und Schülern als Favoriten genannt. Bei der Feuer-Station wurden über die Versuche hinaus auch wertvolle, lebensrettende Verhaltensweisen im Brandfall durch den Organisator vermittelt.

„Erfreulich war auch, dass ein Großteil der Kosten des Forschertages aus der Teilnahme und der daraus entstanden finanziellen Belohnung an einem Projekt der gesunden Schule finanziert werden konnte“, freut sich Pädagogin Silvia Welke.