Vom Gartenhaus bis zum Hotel: DPM fertigt Holzmodule in Kirchstetten

Das Musikhaus in Kirchstetten steht schon, mit dem Firmengebäude von FMG in Kirchstetten wird gerade begonnen, eine Wohnhausanlage in Böheimkirchen ist so gut wie fertig. In allen drei Fällen geht es um Holzmodulhäuser der Firma DPM.

Vom Gartenhaus über die Sauna bis zum Wohnhaus samt Loggia reicht die Palette der Produkte, die von der DPM Holzdesign GmbH. konzipiert und gebaut werden. Ein mehrgeschoßiges Hotel in Wien wurde ebenso in Holzmodulweise gebaut wie der in Coronazeit erforderliche Container vor der Praxis des Kirchstettener Gemeindearztes.

Die Firma DPM hat ihren Sitz in Kasten. Die Module werden in der großen Halle im Betriebsgebiet in Kirchstetten angefertigt und von dort an den jeweiligen Standort transportiert. „Ein Wohnhaus ist ab Auftragsklarheit innerhalb von drei Monaten lieferfähig“, berichtet Firmenchef Leopold Kasseckert im NÖN-Gespräch. Ein Modellhaus steht auf dem Firmenareal in Kasten. Dort können Interessanten sogar einmal „probewohnen“. Rohbauvarianten gibt es genauso wie fix-fertige Häuser. Das Standardsystem geht bis zu einer Größe von 10x3,5 Meter. Mehrere Basismodelle können nebeneinander oder übereinander errichtet werden. Sie können auf Schraub- oder Punktfundamenten aufgestellt werden. Auch auf bestehenden Immobilien können die Holzmodule errichtet werden. Als Grundholz wird Fichte verwendet, für die Verkleidung meistens Lärche. „Wir verwenden Holz aus Österreich“, so Leopold Kasseckert. Gedämmt wird mit Stroh, das in einer Halle in Böheimkirchen produziert wird. „Mit der ISO-Stroh Einblasdämmung aus reinem Weizenstroh ist es uns gelungen, eine nachhaltige Dämmstoffalternative zu konventionellen Produkten zu entwicklen“, ist der Firmenchef stolz.

Der gebürtige Kastener, Jahrgang 1974, hat bei der Firma Hochgerner in Furth das Tischlerhandwerk gelernt und war mit 21 Jahren der jüngste Tischlermeister in Niederösterreich. Vor zehn Jahren hat Kasseckert noch die Zimmerer-Gesellenprüfung abgelegt. Im Jahr 2000 hat er die Firma DPM gegründet, die mittlerweile 25 Mitarbeiter zählt. Die DPM-Gruppe setzt sich zusammen aus Zimmerei, Tischlerei, Immobilien- und Dämmstoffentwicklung. Die Sparte Holzmodulfertigung gibt es seit dem Jahr 2020. „Das ist genau das, was ich machen wollte. Es gibt nichts Schöneres, als für einen Kunden ein ökologisches Haus zu entwickeln, in dem er sich wohlfühlt und wo man mit wenig Bodenversiegelung auskommt.“