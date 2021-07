„Wir haben schon alles Mögliche gedrechselt und die speziellen Holzteile in die ganze Welt geliefert“, erzählt Josef Gutscher stolz. Klavierbeine für das bekannte Klavierhaus Bösendorfer etwa oder Lafetten für historische Kanonen im Schloss Laudon, aber auch Einzelteile für einen riesigen Luster in den Vereinigten Emiraten. Zudem hat Josef Gutscher auch schon Hörrohre und verschiedene Eisstockscheiben hergestellt.

Neben derartigen Sonderaufträgen gibt es auch jahrzehntelange Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen. „Schon mein Vater hat mit der Seilerei Haanl in Wien zusammengearbeitet“, erklärt der Altlengbacher Drechslermeister. Für den kleinen Wiener Betrieb fertigt er neben Sprossen für Sprossenleitern auch die starken hölzernen Bügel für robuste Hängematten. Mit starken Netzen und Gurten fertigt Haanl diese TÜV-geprüften Produkte, die in ganz Österreich und Deutschland verkauft werden und vor allem auf Spielplätzen, in Schulen, Kindergärten, Turnsälen, in Kinderhotels und in Parks zum Einsatz kommen.

„Das Holz stammt aus unserem eigenen Forst.“ Josef Gutscher, Drechslermeister

„Ich weiß gar nicht mehr, wie wir zum Altlengbacher Drechslermeister gekommen sind“, sagt Gernd Haanl, Chef des kleinen Wiener Unternehmens im 21. Bezirk. Früher hätte das Unternehmen auch für den privaten Bereich produziert, sagt Haanl, „aber nachdem dann alles zu einem Spottpreis aus China kam, haben wir uns auf das Herstellen von überaus hochwertigen Produkten umgestellt und uns auf Einzelanfertigungen spezialisiert.“ Alle Gurten und Seile sind „vandalensicher“, sagt der Seilerei-Chef, „das heißt, dass eine eingearbeitete Stahleinlage dafür sorgt, dass man sie nicht einfach durchschneiden kann.“ Und die Holzteile sind absolut giftfrei. Das sei besonders wichtig, sagt Haanl, „denn gerade Kinder greifen alles an und schlecken dann die Finger ab, und haben somit das Gift von Imprägnierungsmitteln gleich direkt im Mund.“ Da habe man mit dem Altlengbacher Drechslerunternehmen eine sehr gute Wahl getroffen.

Die Firma Gutscher ist ein alteingesessenes Unternehmen in Lengbachl. Das Drechseln ist ein schon sehr selten gewordenes Handwerk. Es gibt nur mehr ganz wenige Drechslereien in ganz Österreich, und schon kaum eine mehr in Niederösterreich.

„Angesichts fortschreitender Automatisierung spezialisierten wir uns auf Sonderlösungen und ausgefallene Projekte“

Josef Gutschers Karriere als Drechsler begann 1978 mit dem Beginn der Lehre im elterlichen Betrieb. Nach einigen Jahren Arbeit als Geselle legte der engagierte Mann, dem seit einem Unfall im elterlichen Betrieb eine Hand fehlt, die Meisterprüfung ab. Neben seiner Tätigkeit in der Werkstatt machte es ihm immer viel Freude, sein Wissen als Berufsschullehrer in Wien an die Schüler weiterzugeben.

Im Jahr 1991 übernahmen er und seine Gattin Franziska den Familienbetrieb. „Angesichts fortschreitender Automatisierung spezialisierten wir uns auf Sonderlösungen und ausgefallene Projekte“, schildert er und er ist stolz: „Unsere größte Stärke liegt in der Lösung individueller Problemstellungen.“ Im Bereich der Langholzdreherei werden etwa Tischbeine, Stiegengeländer-Sprossen und Strickleitersprossen beziehungsweise Säulen für den Holzbau bis zu einer Länge von acht Metern hergestellt. Darüber hinaus werden Einzelteile auf Wunsch für Restaurationen hergestellt, aber auch Spielzeug.

„Und beinahe das ganze Holz stammt aus unserem eigenen PEFC-zertifizierten Forst“, erklärt der Drechslermeister stolz.