Am 5. November feierte Cäcilie Krause ihren 103. Geburtstag. Zur Welt kam sie mitten im Ersten Weltkrieg in Münster. Die Mutter war Greißlerin, der Vater Friseurmeister. Ihr Elternhaus fiel dem Krieg zum Opfer. Über eine Zeitungsannonce lernte die junge Frau ihre späteren Gatten Otto - einen österreichischen Marineoffizier - kennen und lieben. Von Münster übersiedelte das Paar nach München, wo sie vorwiegend im Verkauf arbeitete und er zur See fuhr. 1979 zogen Cäcilie und Otto Krause nach Eichgraben. Das kinderlose Ehepaar schuf sich in der Wienerwaldgemeinde ein Eigenheim.

Mit kalter Dusche fit gehalten

Die Seniorin verrät einen Geheimtipp für Gesundheit bis ins hohe Alter: „Nach dem Baden oder Duschen habe ich mich immer eiskalt abgeduscht.“ Seit einer Schulterverletzung, die sie sich mit 95 Jahren zugezogen hat, wird Krause von einer 24-Stunden-Pflege betreut. Adina Moldovan und ihre Cousine – beide aus dem rumänischen Dorf Alma Vii – kümmern sich liebevoll um die Dame. Darüber freut sich die Nachbarin Melitta Michalko ganz besonders.

„Ich kenne Adina seit ihrem achten Lebensjahr“, berichtet Michalko, die sich jahrelang im ehemaligen Verein Alma Vii für gezielte Rumänienhilfe einsetzte. Adina und andere Kinder haben in dieser Zeit ihre Sommermonate immer wieder bei Eichgrabener Familien verbracht. Nun unterstützt Adina als Altenpflegerin Cäcilie Krause in Eichgraben. „Es ist schön, wenn man so etwas zurückbekommt“, freut sich die Nachbarin der ältesten Eichgrabnerin.