Schon traditionell wird auch in Altlengbach der Internationale Frauentag gefeiert. Die SP unter Obfrau Anita Fiselberger lud am Sonntag zum Frauenfrühstück ins Cafe „Schön is“ ein. Christl Sassmann sorgte auf der Ziehharmonika sorgte für beste musikalische Untermalung, eine Tombola für beste Stimmung bei den Gästen . Auch Gesundheitsgemeinderätin Annemarie Widauer war unter den Gästen und auch so mancher Gemeinderat wie Christian Hartl kamen vorbei und ließen sich die SP-Veranstaltung nicht entgehen.