Gemeinde feiert Geburtstag: 100 Jahre Eichgraben

1923 wurde Eichgraben eine eigenständige Gemeinde. Jetzt wird in das Jubiläumsjahr gestartet.

„Die Planung für die Feierlichkeiten sind seitens der Marktgemeinde abgeschlossen. Danke an alle Mitwirkenden für die tolle Beteiligung bei der Entwicklung des Jahresprogrammes“, sagt der Organisator Vizebürgermeister Johannes Maschl. Am Samstag, 7. Jänner, findet im Wienerwaldmuseum die Auftaktveranstaltung statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung eröffnet der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein die Sonderausstellung „100 Jahre Eichgraben“. Im ersten Teil werden die Jahre 1923 bis 1943 beleuchtet.

Unter der Regie von Stephan Bruckmeier werden die Vereine vor den Vorhang geholt und in Kurzfilmen vorgestellt. Im Laufe des Jahres laden Gemeinde, Vereine und Organisationen zu 100 Veranstaltungen. „Am Jahresende wollen wir dann eine Rückschau des Jubiläumsjahres 2023 erstellen und für die Bevölkerung sichtbar machen, was alles so bei uns passiert“, berichtet Johannes Maschl.

