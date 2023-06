Feuerwehrfest in Johannesberg: Der Berg bebte

Zu ihrem beliebten Fest nach Johannesberg lud die Freiwillige Feuerwehr. Am Freitag veranstalteten die Wettkampfgruppen am Sportplatz in Asperhofen den 26. Vergleichsbewerb. 52 Bewerbsgruppen aus Nah und Fern nahmen daran teil. Den ersten Platz belegte die FF Aigen 1 aus Kirchschlag (Bezirk Wiener Neustadt), Platz zwei ging an die FF St. Christophen 1 und den dritten Platz belegte die FF Stössing. Als Bestzeit wurde von der FF Aigen 1 eine Zeit von 31,3 Sekunden abgeliefert. Bei der Siegerehrung am Fest in Johannesberg spielten "Die Partyhirschen" auf und heizten dem Festzelt samt Festgelände mit ihrer Musik ordentlich ein.

Dass Bayern ordentlich feiern können, bewies der eigens zum Feuerwehrfest angereiste Sportverein "DJK Weildorf", der mit rund 50 jungen Männern an dem Fest teilnahm. Am Samstag war das Feuerwehrfest bis zum letzten Sitzplatz bestens besucht. Die Partyband "Die Elchos" sorgten für beste Stimmung unter den Gästen. Um 22 Uhr fand das traditionelle Feuerwerk statt.

Am Sonntag spielte der Musikverein Neulengbach-Asperhofen mit rund 45 Frauen und Männern beim Frühschoppen auf. Die Grillhenderl vom Holzkohlegrill sowie die Surschnitzel sorgten dafür, dass das Fest auch am Sonntag sehr gut besucht war. Am späteren Nachmittag spielten noch "Die Romantiker" bis zur Verlosung um 20 Uhr auf. Bei der Verlosung konnten mehr als 60 Preise gewonnen werden.

Die Hauptpreise waren: 1 Unze Philharmoniker gespendet von Baumeister Josef Szabo, ein großer Weber-Grill gespendet von der Firma Sonnenschutzwelt sowie ein Reisegutschein über 1.000 Euro gespendet von Dreistein-Immobilien, dem Reisebüro Korrak und der FF Johannesberg.