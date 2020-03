Gäste aus Mallorca waren am BORG und bei Familien von Schülern zu Gast. Gemeinsam wurde der Unterricht besucht und die österreichische Küche im Schulbuffet „Schülerei“ genossen. Man ging gemeinsam eislaufen und natürlich wurden auch kulturelle Schätze Niederösterreichs und Wiens erkundet. Die Schulwoche begann mit einem gemeinsamen Frühstück mit Direktor Hannes Hiller in der Schülerei. Im Wahlpflichtfach Spanisch wurde eine Schnitzeljagd vorbereitet, und so erkundeten die Gastschüler mit ihren spanischen Lehrerinnen Neulengbach. In Wien wurden unter anderem das Naturhistorische Museum und Time Travel Vienna besucht. Auch der Nordturm des „Steffls“ wurde bestiegen.

In der intensiven und lustigen Woche ging es nicht nur um Sprachaustausch, sondern auch um kulturellen Austausch und soziales Lernen, ganz den Schwerpunkten des BORG Neulengbach entsprechend.

Im Juni werden die BORG-Schüler zum Gegenbesuch nach Palma de Mallorca reisen, bis dahin bleiben sie mittels whatsapp/instagram in Kontakt mit den spanischen Kollegen – ¡hasta pronto!