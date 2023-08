Mönche werden in Neulengbach ein Sandmandala streuen

Die Freude bei Rafael Sterkl ist groß: „Vier tibetische Mönche werden im September bei mir zu Hause zu Gast sein. In Kooperation mit meinem Verein Tibethilfe Niederösterreich und mit Friends of Tibet ist es mir gelungen, diese einzigartige Begebenheit in Neulengbach zu organisieren.“ In dieser Zeit werden die Mönche nicht untätig sein, sie werden auf Wunsch Häuser segnen und in fünf Tagen ein Sandmandala im Rathaus Neulengbach streuen. Weiters wird es eine Ausstellung an tibetischen Kulturschätzen geben. An zwei Tagen gibt es zudem Vorträge.

Die Mönche haben auch tibetische Waren mit, die sie auf einem Stand zum Verkauf anbieten. Gleichzeitig können sich die Besucher und Besucherinnen in einer Ausstellung über Tibet damals, Tibet heute, über die Kultur und die Spiritualität informieren. An zwei Abenden, und zwar am Montag, 18. September und am Mittwoch, 20. September, jeweils um 18 Uhr, informiert Lobsang Gyalpo vom Verein Save Tibet im Rathaussaal Neulengbach in Vorträgen und Filmvorführungen über Tibet.

Das Sandmandala wird gestreut am Montag, 18. September, von 12 bis 20 Uhr, am Dienstag, 19. September, von 8 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 20. September, von 8 bis 20 Uhr und am Donnerstag, 21. September, von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag, 22. September, von 8 bis 12 Uhr. „Kommen Sie einfach vorbei und schauen Sie den Mönchen beim Streuen des Sandmandalas zu, oder setzen Sie sich in die Aula und genießen die entspannte Atmosphäre“, lädt Sterkl ein. Das kunstvoll gestreute Sandmandala wird am Freitag, 22. September, um 11 Uhr wieder aufgelöst.