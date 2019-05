Die Gastronomin und TV-Köchin Sarah Wiener ist Listen-Zweite der Grünen für die EU-Wahl.

Vergangene Woche besuchte sie gemeinsam mit Grünen der Region Markus Kinast auf seinem Bio-Bauernhof im ehemaligen Kloster Stein in Maria Anzbach. Das Medien-Interesse war sehr groß, ORF, ARD und Vertreter der Printmedien waren da.

Eduard Riedl Gemeinderat Lothar Rehse, Biobauer Markus Kinast, Sarah Wiener, Landtagsabgeordnete Helga Krimser, Eichgrabens Vizebürgermeisterin Elisabeth Götze und Gemeinderat Michael Pinnow.

„Wenn sich eine Gruppe von Menschen ein gesundes und natürliches Essen nicht leisten kann, dann ist es eine Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch gesund und nachhaltig essen kann. Wollen wir eine Gesellschaft, wo sich zehn Prozent ökologisch und gesund ernähren können und die anderen müssen Junkfood essen, vollgepumpt mit Medikamenten und Pestiziden?“ fragte die Unternehmerin und Buchautorin. Sie betonte: „Solange es so ist, dass wir die Hälfte unserer Lebensmittel wegschmeißen, möchte ich nicht die Diskussion führen, wie arm wir sind und dass wir am Verhungern sind. Es ist eine existenzielle Frage, so können wir nicht weitermachen.“

Die Besucher hatten auch die Möglichkeit Bio-Produkte wie Speck oder selbstgebackenes Brot zu verkosten. Bio-Bauer Max betreibt beim Kloster Stein einen Hofladen, wo er am Freitag seine Bio-Produkte verkauft.