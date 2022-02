Lego in Hülle und Fülle: Viel zu entdecken in Neulengbach

Ein Museum für Flipperautomaten und Lego betreibt Daniel Schmatz in Neulengbach. Die NÖN hat ihn am Welt-Lego-Tag am 28. Jänner besucht.

Der Lego-Tag beruht auf der Patentanmeldung des Kupplungsprinzips, weiß der Neulengbacher, der sich „Flipperstein Schmatz“ nennt: „Dieses Kupplungsprinzip wurde am 28. Januar 1958 zum Patent angemeldet.“

Museum ab Anfang April wieder geöffnet

Schmatz kommt beim Besuch der NÖN gerade mit einer Schachtel mit 12,4 Kilogramm LEGO®-Elementen des Weges und meint: „Da sind sie, die ältesten LEGO-Steine, die ich habe“. Immer wenn der Klemmbaustein-Fan eine Kiste Steine sortiert, landen die wirklich alten Teile in dieser Schachtel, da früher noch Celluloseacetat als Material für die Bausteine verwendet wurde, das sich über die Jahre hinweg verformt hat.

Ab Mitte der 1960er Jahre wurde der Kunststoff Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS) verwendet, der auch nach 50 Jahren exakt die Form hat, in die er gegossen wurde.

Flipperstein Schmatz freut sich, sich durch die alten Elemente zu graben. Er entdeckt immer wieder andere, leicht abweichende Varianten des Originalsteins mit 2 x 4 Noppen mit verschiedenen Schriftzügen des Firmennamens oder leichten Unterscheidungen an der Unterseite.

Der heute bekannte LEGO-Stein wird seit 1969 unverändert hergestellt und hat an der Unterseite drei Röhren, die die Klemmkraft zwischen den Steinen erhöhen. Einige Jahre lang wurden leicht veränderte Steine exklusiv in Italien produziert, erzählt Flipperstein weiter, die Öffnungen in den Noppen hatten und damit eher an LEGO Technic Elemente erinnern.

Ab 3. April öffnet Daniel Schmatz sein Museum wieder jeden Sonntag ab 9 Uhr und lädt alle ein, LEGO Sets und Kreationen anzusehen oder eine Runde Flipper zu spielen.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren