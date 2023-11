Kirchstettens Pfarrer wurde mit Jubel in Nigeria empfangen

„Der Empfang war unbeschreiblich, ich wurde mit Jubel begrüßt“ erzählt Pfarrer Kingsley Uzor. Drei Wochen war der Geistliche in seiner Heimat Nigeria zu Besuch, vor kurzem ist er wieder in seinen Pfarrverband zurückgekehrt. Und er berichtet vom Baufortschritt an „seiner“ Schule: „Die erste der zwei geplanten Decken ist bereits betoniert worden, jetzt wird gerade das erste Stockwerk aufgemauert.“ Der Schulbau werde so lange fortgesetzt, bis die Spendengelder aufgebraucht sind, sagt Kingsley Uzor. Man könne daher auch nicht sagen, wann das zweite Schulgebäude fertiggestellt sein wird. Fix ist jedoch, dass dann Platz für rund 800 Kinder in der Schule sein wird.

„Für das Projekt mussten am Start mehrere Bäume gefällt werden, stattdessen wurden vor kurzem neueBäume eingesetzt“, schildert Pfarrer Kingsley Uzor. Er freue sich, dass sie bereits wachsen und er zeigt sich zufrieden: „Sie werden wertvolle Schattenspender für die Schulkinder sein.“ Zudem sind einige Grundstücke erworben worden, um Sportplätze für die Schüler und Schülerinnen zu schaffen. Und zusätzlich ist auch noch ein Schulbus angekauft worden: „Viele der Mädels und Buben haben sehr weite Strecken zu Fuß zurückzulegen, um zum Unterricht zu kommen, die Fahrt mit dem Bus ist eine wesentliche Erleichterung für sie“, ist der Pfarrer stolz. Derzeit besuchen rund 580 Schüler und Schülerinnen die Schule im ersten Gebäude, das im September 2021 feierlich eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben werden konnte.

Die Spenden für den Schulbau kommen auch von den Pfarren des Pfarrverbandes, in denen Pfarrer Kinsgsley Uzor tätig ist. „Eine Totzenbacherin ist mit einem Team sehr aktiv“, schildert der Pfarrer, es werden „Kuchen to go“ gebacken und der Erlös kommt zur Gänze den Schulprojekten in der Heimat von Kingsley Uzor in Nigeria zugute.