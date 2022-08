So viele Gäste wie nie zuvor beim St. Christophener Parkfest

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Alle gaben ihr Bestes, doch die Besuchermenge war kaum zu bewältigen. Eine unglaubliche Menge an Gästen strömte in den St. Christophener Park, um Schnitzel & Co zu genießen, zur Musik zu tanzen oder sich einfach nur zu unterhalten.

„Es ist kaum zu glauben, dass ein so kleiner Ort eine derart große Veranstaltung stemmen kann“, lobte Kommandant Josef Breitenecker. Bei der Verlosung durfte sich Franz Steigberger über den Hauptpreis freuen.

Auch eine Ehrung fand statt: Josef Steinkellner erhielt für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr eine Dankesurkunde.

