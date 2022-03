Besuchssperre aufgehoben

Die Besuchssperre ist aufgehoben. Die Bewohnerinnen und Bewohner können ab Mittwoch, den 16. März, wieder Besuche von ihren Angehörigen empfangen. "Unter weiterhin strengen Sicherheitsbedingungen", informiert Pressesprecher Robert Schafleitner.

In Quarantänebereichen seien Besuche aber weiterhin nicht möglich. Derzeit ist bei 13 Bewohnern eine Absonderung aufgrund einer Covid-Infektion aufrecht. Sieben Mitarbeiter befinden sich außerdem noch in Quarantäne. "Die Personalsituation entspannt sich daher zunehmend", so Schafleitner.

