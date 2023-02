Fast 700 Neulengbacher Neuzuzieher in drei Jahren

Die Neuzuzieher-Empfänge der Stadtgemeinde sind in den vergangenen drei Jahren wegen der Corona-Pandemie entfallen. Jetzt wurden sie nachgeholt.

In den Jahren 2020, 2021 und 2022 sind laut Bürgermeister Jürgen Rummel fast 700 Personen nach Neulengbach gezogen. Die Zahl der Hauptwohnsitzer beträgt jetzt 8.648, dazu kommen noch 1.622 Nebenwohnsitzer.

401 Kinder im Alter bis fünf Jahre leben in der Stadt, 106 Personen sind über 90. Bei den über 95-Jährigen ist der Anteil der Frauen mit 22 wesentlich höher als der der Männer (4). Am stärksten vertreten sind in Neulengbach die 51- bis 60-Jährigen (siehe ganz unten).

Im Lengenbacher Saal wurden an zwei Terminen den neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Einrichtungen der Stadtgemeinde Neulengbach vorgestellt, angefangen von den Kindergärten über die Schulen bis hin zu Rathaus, Bauhof, Freibad und Altstoffsammelzentrum. Auch das Vereinsleben und Angebote wie Community Nurses wurden präsentiert.

Bürgermeister Jürgen Rummel gab einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Stadtamtsdirektor Leopold Ott stellte die Abteilungen und Mitarbeiter des Rathauses vor. Auch die 360°-Ansichten von Neulengbach, die auf der Website der Stadtgemeinde zu finden sind, wurden den Gästen gezeigt.

Bei einem gemütlichen Beisammensein konnten die Neuzuzieher untereinander und mit den Vertretern der Gemeinde plaudern. Rund 130 Personen nahmen an den beiden Empfängen teil. „Es ist schön, wenn man mit den Menschen ins Gespräch kommt“, betonte Bürgermeister Jürgen Rummel.

