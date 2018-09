92 Teilnehmer liefen beim Eichgrabener Benefizlauf am Sportplatz für eine gute Sache. Rund 2.600 Euro kamen dabei zusammen.

„Das ist ein tolles Ergebnis!“, freut sich Bürgermeister Martin Michalitsch über das positive Ergebnis. Alle Teilnehmer des Laufes erhielten eine Medaille, die vom Juwelier Pickner gespendet wurden. Ein großer Dank erging auch an alle, die die einzelnen Läufer sponserten.

Um den Autoverkehr an diesem Tag so weit wie möglich zu reduzieren und außerdem den dritten Geburtstag des Elektromobil Eichgraben zu feiern, wurde In Kooperation mit dem örtlichen Taxiunternehmen ein kostenloser Shuttle-Service zum Benefizlauf und zum Sturmheurigen des USV Eichgraben und wieder nach Hause angeboten.