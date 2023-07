FF-Jugend-Gruppen aus dem Abschnitt Neulengbach hatten die Nasen vorn

Winklarn im Bezirk Amstetten im Ausnahmezustand: Die kleine Gemeinde im Mostviertel war der Ort, an den die Feuerwehrjugend am Wochenende aus dem ganzen Land pilgerte. Dort fand nämlich ihr Landestreffen mit viertägigem Zeltlager statt. Jede Menge Spaß war für die knapp 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - übrigens ein neuer Rekord - garantiert. Aus der Region Wienerwald waren einige Gruppen ebenso mit dabei. Im Rahmen des Landestreffens fanden auch die Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerbe statt.

Dabei traten die Kinder und Jugendlichen in Einzel- und Gruppenbewerben an. Ganz weit die Nase vorn hatte der Feuerwehrnachwuchs aus Maria Anzbach: Im Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze schafften es die Jung-Floriani auf Platz 26 (von 241). Vorne dabei war auch die Mädchengruppe der Feuerwehr Johannesberg. Sie landeten mit Platz drei am Stockerl.

Im Silber-Bewerb lieferte die Gruppe Brand-Laaben-Raipoltenbach eine tolle Leistung ab . Sie schafften es auf Platz 25 (von 128). Die Zehn- bis Zwölfjährigen meisterten die Aufgaben für das Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen in Bronze und Silber (siehe Infobox). Rund um die Bewerbe hatten die Jugendlichen beim Landestreffen ein Programm mit viel Abenteuer und Spaß. Dazu gehörte etwa eine Erlebnistour, Badeausflüge und Vorführungen.

Die Feuerwehrjugend gab ihr Bestes. Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner

Ergebnisse

Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze

1 Langenlois 1

2 Zwentendorf-Pyhra

3 Hollenthon

26 Maria Anzbach

36 Kirchstetten-Totzenbach

60 Eichgraben-Unter Oberndorf

106 St.Christophen-Ollersbach

136 Johannesberg 2

168 Brand-Laaben-Raipoltenbach

170 Maria Anzbach-Neulengbach Stadt

206 Johannesberg-Markersdorf-Inprugg

Bewerb um das Leistungsabzeichen in Bronze – Mädchen

1 Gaweinstal-Wilfersdorf

2 Mannersdorf/Leithagebirge

3 Johannesberg 1

Bewerb um das Leistungsabzeichen in Silber

1 Zöbern-Königsberg-Schlag

2 Küb-Payerbach-Maria

3 Hollenthon

25 Brand-Laaben-Raipoltenbach

33 Johannesberg 2

48 Maria Anzbach

102 Maria Anzbach-Neulengbach Stadt

123 Unter Oberndorf-Eichgraben

Bewerb um das Leistungsabzeichen in Silber – Mädchen

1 Mannersdorf/Leithagebirge

2 Johannesberg 1 Mädchen

3 Haag-Haindorf-Pinnersdorf

Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen in Bronze

Elias Heiligenbrunner, Niklas Heiligenbrunner, Emilia Presich, Paul Wannemacher (Altlengbach), Peter Wallner (Brand-Laaben), Magdalena Klingler, Klara Steininger (Eichgraben), Leonie Bog, Katharina Katterbauer, Jenny Thoma, Valentin Wagner (Johannesberg), Melanie Seitz (Kirchstetten-Markt), Dietrich Viernstein (Maria Anzbach), Lucas Friedmann, Maximilian Horvath, Elias Ohnesorge (Neulengbach Stadt), Victor Beyer (Ollersbach), Stephan Hummer (Raipoltenbach), Jakob Bointner (St. Christophen), Katharina Weiss (Totzenbach ) Luisa Gassauer, Jakob Gruber, Julia Hochreiter, Sophie Russow (Unter-Oberndorf)

Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen in Silber

Thommy Klehr (Brand-Laaben), Sophie Lackner (Kirchstetten-Markt), Sophia Bartsch (Ollersbach), Nico Dürmoser, Matteo Eichinger (St. Christophen), Tobias Spritzendorfer, Magdalena Ströbel (Totzenbach), Valerie Gruber (Unter-Oberndorf)