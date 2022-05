„Service wird verbessert“: Neulengbach bekommt Wertstoffzentrum

Werbung

„Wir hoffen, dass wir bald die Bewilligungen erhalten“, sagt Johann Freiler, Geschäftsführer des Gemeindeverbandes für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten (GVU).

Denn dann können die einzelnen Gewerke ausgeschrieben und Angebote eingeholt werden, um das neue Wertstoffzentrum in Neulengbach zu errichten. Los gehen soll es „so bald wie möglich“.

Freiler rechnet damit, dass die Arbeiten im Herbst starten können, wenn alles glatt laufe und das Projekt auch leistbar sei. Der GVU, der bereits zwei Wertstoffzentren im 39 Gemeinden umfassenden Verbandsgebiet errichtet hat, verbessere durch die Errichtung das Service für die Bürger. Sieben weitere sind noch geplant, eines davon im Laabental.

Für den GVU ist die Entsorgung in zentralen Wertstoffzentren wesentlich effizienter. Zudem hätte es keinen Sinn, alle Altstoffsammelzentren in den Gemeinden auf den neuesten Stand zu bringen. „Volkswirtschaftlich werden in den 37 Gemeinden so 15 Millionen Euro gespart“, erklärt Freiler.

In Neulengbach sei der Platz im bestehenden Altstoffsammelzentrum mittlerweile begrenzt, denn „die Abfallgruppen werden massiv ausgeweitet“, erklärt der Verbands-Geschäftsführer. Holz sei nicht mehr nur Holz, auch bei Plastik gebe es Unterscheidungen und ab 2025 werden Alttextilien extra gesammelt.

„Wir müssen sortenreiner sammeln, damit wir den Müll wieder zu Ressourcen umwandeln können“, erklärt Freiler, der zugleich an die Bürger appelliert, besser zu trennen. „Im Sperrmüll oder Restmüll ist nur ein Drittel davon echter Sperrmüll beziehungsweise Restmüll, die anderen zwei Drittel müssten anderes entsorgt werden.“

Im neuen Wertstoffzentrum hat dann jeder Bürger mit E-Card oder App an Werktagen von 7 bis 19 Uhr die Möglichkeit, seinen Müll zu entsorgen. „An zwei Tagen wird außerdem jemand anwesend sein, um Baustoffe, Autoreifen oder gefährliche Stoffe entgegenzunehmen“, erklärt Freiler.

Das bestehende Sammelzentrum in Neulengbach wird nach der Eröffnung des neuen Sammelzentrums von der Gemeinde genutzt werden, jenes in Asperhofen nach einer Übergangsfrist geschlossen werden, informiert Freiler.

