Auch Neulengbacher Florianis bei Waldbrand: „Extreme Anstrengung“

Hunderte Einsatzkräfte kämpfen seit Tagen gegen den Waldbrand bei Hirschwang an der Rax im Bezirk Neunkirchen. Hilfe kam aus der Luft, den Nachbarländern und von den vielen Freiwilligen im ganzen Land.

Darunter ist auch Abschnittskommandant Franz Gruber, der im Drei-Schicht-Betrieb im Landes-Führungsstab in der Feuerwehrzentrale in Tulln im Einsatz ist.

Abschnittskommandant Franz Gruber (r.) sitzt im Landesführungsstab in Tulln und unterstützt bei der Koordinierung des Einsatzes. FF Unter-Oberndorf

„Wir koordinierten von der Zentrale aus den Einsatz, die Nachschubkräfte, die Ablöse, Flugzeuge und die Hilfe aus dem Ausland“, berichtet Gruber, der nicht der einzige Unter-Oberndorfer Feuerwehrmann ist, der beim – laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger „größten Waldbrand, den es je in Österreich gab“ – im Einsatz steht.

So war etwa Unter-Oberndorfs Kommandant-Stellvertreter Johannes Blauensteiner am Sonntag gemeinsam mit Georg Blauensteiner, Alexander Murer und Herbert Hillebrand bei der Neuen Donau in Wien, wo Löschflugzeuge ihre Wassertanks auffüllten.

„Wir sind Verbindungsglied zwischen Polizei, Wasserrechtsbehörde und den Piloten“, berichtet Blauen-steiner. Dabei galt es, die Donau genau im Auge zu behalten, damit die Flugzeuge nicht behindert wurden. So konnte etwa ein Kajakfahrer noch rechtzeitig vor dem Anflug abgefangen werden.

In gefährlichem Gebiet unterwegs

Im Einsatz standen auch Kameraden der Feuerwehr Neustift-Innermanzing, sind doch unter ihnen einige Waldbrandspezialisten.

„Acht Kameraden haben die Ausbildung, es sollen aber noch mehr werden“, berichtet Kommandant Martin Kugelberger, der den Kameraden großes Lob ausspricht: „Das ist eine große, intensive Leistung. Die Kameraden nehmen sich Urlaub, lassen ihre Familien daheim und sind in gefährlichem Gebiet unterwegs.“ Die Arbeit sei körperlich sehr anstrengend, denn die Kameraden sind in extrem steilem Gelände unterwegs.

Am Dienstag wäre der Einsatz des KHD-Zugs aus dem Abschnitt Neulengbach geplant gewesen, dieser wurde aber abgesagt, da sich die Lage vor Ort langsam entspannte.