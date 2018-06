Gerade am späten Nachmittag und abends sind die Wartezimmer in den Arztpraxen oft dicht gedrängt. Denn vielen Patienten ist es nicht möglich, untertags den Mediziner aufzusuchen, weil sie arbeiten müssen. Sie sind dann auf die wenigen „Rand-Stunden“ angewiesen, um sich untersuchen zu lassen. „Grund dafür ist, dass alle viel Arbeit haben und diese sowieso erledigt werden muss“, bestätigt der Kirchstettner Kassenarzt René Chahrour diese Tendenz. Auch die Loyalität zum Arbeitgeber und den Kollegen beeinflusse die Entscheidung. „Man will keine Umstände machen. Möglicherweise spielt auch die Sorge um den Arbeitsplatz eine Rolle.“

Der Arztbesuch während des Dienstes ist eindeutig gesetzlich geregelt: Dienstnehmer haben die erforderliche Zeit bei Bezahlung frei zu bekommen, sofern der Arztbesuch nicht in der Freizeit möglich ist. „Wenn der Arzt meines Vertrauens nur dann Ordinationszeiten hat, wenn auch ich arbeiten muss, hat mir der Dienstgeber frei zu geben und muss die erforderliche Zeit auch bezahlen“, erklärt Andreas Windl, Leiter der Bezirksstelle der Arbeiterkammer.

Dass immer wieder Arbeitnehmer Repressalien fürchten, wenn sie während der Arbeitszeit den Arzt konsultieren, bestätigt Windl. Immerhin sind auch Arztbesuche bei den monatlich 500 arbeitsrechtlichen Anfragen in der Bezirksstelle Thema. Selten kommt es zu konkreten Auflösungen des Dienstverhältnisses, wenn Arbeitnehmer auf ihrem Recht beharren. Gedroht werde aber schon, so Windl. Dass Dienstgeber verlangen, dass Zeitausgleich oder Urlaub genommen wird, sei zudem nicht unüblich.

Viele Beschäftigte überlegen sich sehr gut, ob sie Arztbesuche in der Arbeitszeit erledigen. „Allein schon, um unangenehmen Diskussionen aus dem Weg zu gehen und auch, um ihren Arbeitsplatz nicht zu gefährden.“ Das sei eine Folge des gestiegenen Leistungsdrucks, so Windl. „Der nimmt zu. Immer mehr sind mit den Anforderungen in ihren Betrieben überfordert. Alles wird schneller und da ist jede Abwesenheit hinderlich.“

Gruppenpraxen als Lösung des Problems

Keinen Trend will Bezirksärztevertreter Andreas Barnath ableiten. Dem steigenden Bedürfnis der Arbeitnehmer nach Arztbesuchen zu günstigeren Zeiten kämen die Vorgaben der Kassenverträge nach, so Barnath: „An einem der vorgegebenen vier Tage pro Woche muss auch eine Nachmittags- oder Abendordination abgehalten werden.“ Noch flexiblere Ordinationszeiten seien für die Patienten wünschenswert. „Ärzte wollen aber nicht immer von 7 bis 20 Uhr erreichbar sein.“ Eine Verbesserung sieht Barnath im Trend zu Gruppenpraxen mit erweiterten Öffnungszeiten.

Einige Ärzte kommen den Wünschen ihrer Patienten stark entgegen. Rafael Pichler etwa, Allgemeinmediziner in Harland, will seine Ordinationszeiten ausweiten: „Der Bedarf ist gegeben. Immer mehr bevorzugen spätere Arztzeiten. Ich möchte da für mich und meine Patienten einen goldenen Mittelweg finden.“

Auch die Ober-Grafendorfer Ärztin Anna Mick sieht großen Bedarf in den Nachmittagsstunden. Die Bestätigungen für Besuche während der Arbeitszeit seien stark abhängig von den Firmen, habe sie die Erfahrung gemacht. „Manche Firmen stellen diese problemlos aus, andere wiederum nicht.“ Nichts Negatives kann der Kapellner Allgemeinmediziner Jürgen Haas berichten. „Mit den Bestätigungen für Arbeitnehmer gibt es bei uns kein Problem.“

Für Stadtärztevertreter Florian Fiedler ist mit Gemeinschaftspraxen bereits viel getan, auf die Bedürfnisse der Patienten Rücksicht zu nehmen. „Zudem sind im Vergleich zu früher die Öffnungszeiten länger geworden und zum Teil auch an den Tagesrandzeiten bereitgestellt.“ Diese Flexibilität der Mediziner sei eine direkte Folge des hohen Patientenaufkommens. „Wir tun das, um unserer Aufgabe der Versorgung nachzukommen.“

Fiedler hält Arztbesuche in der Freizeit prinzipiell für zumutbar. Ausnahmen seien natürlich für chronisch kranke Menschen nötig, die sehr häufig Arztbesuche brauchen. „Akute Beschwerden müssen natürlich sofort und nicht abhängig von der Arbeitszeit begutachtet werden.“