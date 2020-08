Als er beim Bundesheer war, hat Walter Schmidrathner zum ersten Mal Blut gespendet. Das war im Jahr 1969 in Wien. „Dafür hat man einen halben Tag frei bekommen“, erinnert sich der Johannesberger.

Im Lauf der Jahre ist er zu einem wahren „Super-Spender“ geworden: 125 Mal hat er insgesamt seinen Lebenssaft zur Verfügung gestellt. Warum? „Damit hilft man anderen, die es brauchen. Und selbst hat man eine Blutauffrischung.“

„Wir sind froh, dass die Zahl der Blutspender wegen Corona nicht gesunken ist.“ Daniel Rauchecker Rotes Kreuz Neulengbach

Kein einziges Mal hat es bei Walter Schmidrathner Komplikationen beim Blutspenden gegeben: „Ich hab es immer gut vertragen, deswegen bin ich so oft gegangen.“

Als die Regelung galt, dass 60-Jährige nicht mehr spenden dürfen war Schluss. Als diese Regelung später aufgehoben wurde, war Schmid-rathner wieder dabei. Als er dann aber eine Operation hatte und Medikamente nehmen musste, war endgültig Schluss, erzählt er.

Ausgezeichnet wurde er mit Verdienstmedaillen in Bronze, Silber, Gold und mit der Goldenen Verdienstmedaille mit bronzenem Lorbeerkranz.

Zwei bis drei Mal pro Jahr nahm Walter Schmidrathner an einer Blutspendeaktion teil. „Früher gab es beim Feuerwehrfest in Unter-Oberndorf einen Blutspendebus, da war ich einige Male dabei.“ Am häufigsten war der heute 68-Jährige aber bei den Terminen beim Roten Kreuz in Neulengbach: „Das waren Fixtermine: April, August, Dezember.“ Wenn Walter Schmidrathner Zeit hatte und nicht krank war, ging er Blutspenden. Die meisten Teilnehmer haben einander schon gekannt: „Man hat immer wieder die gleichen Leute getroffen. Nachher ist man noch ein bisschen beisammengesessen, es hat ja Würstel und ein Achterl Wein oder Schnitten und Cola gegeben“, schildert Schmidrathner.

„Früher gab es beim Feuerwehrfest in Unter-Oberndorf einen Blutspendebus, da war ich einige Male dabei.“

Beim Roten Kreuz Neulengbach findet die nächste Blutspendeaktion am 15. August, statt. Im März und im Mai rief die Rettung bereits zum Bluspenden auf. Ein Rückgang an Teilnehmern ist trotz Coronapandemie laut Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Daniel Rauchecker nicht zu verzeichnen: „Wir hatten so viele Besucher wie sonst auch, da sind wir sehr froh, denn Blut wird ja immer dringend benötigt.“

Beim Samariterbund Altlengbach gibt es einmal im Jahr eine Blutspendeaktion. Diese hat am 18. Juni stattgefunden. Dass wegen Corona weniger Teilnehmer gekommen wären, kann Obmann Florian Geissler nicht sagen: „Es war an dem Tag sehr heiß, aber unsere Stammspender waren da.“ Die sonst übliche Rahmenveranstaltung hat es wegen der Corona-Gefahr nicht gegeben.

Bei allen Blutspendeaktionen gelten natürlich besondere Sicherheitsmaßnahmen: Desinfektion der Hände, Mund-Nasen-Schutz und Abstandhalten. „Da gibt es entsprechende Vorgaben von der Blutbank“, so Florian Geissler.