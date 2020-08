Schon mehrfach sorgte ein Bauernhof in Laaben für Aufregung. Illegale Schächtungen sollen dort durchgeführt worden sein. Jetzt liegt dem Verein Animal Spirit auch anonym zugespieltes Videomaterial vor, wie Tierarzt und Obmann von Animal Spirit Franz-Joseph Plank bestätigt.

Kein Tierarzt vor Ort gewesen

„Dieses erschütternde Video – man kann es sich kaum bis zum Ende ansehen, obwohl wir in Jahrzehnten der Tierschutzarbeit schon viel an Grausamkeiten haben anschauen müssen – zeigt brutale Szenen des in gewissen Kulturen‚ ‚ganz normalen‘ betäubungslosen Schächtens von zwei Rindern auf diesem Hof in Laaben, Bezirk St. Pölten-Land“, so Plank.

Es beweise zum einen, dass die nach dem Tierschutzgesetz vorgeschriebene Betäubung nicht unmittelbar nach dem Schächtschnitt durch den gestreckten Hals erfolgt sei, sondern erst zirka eine Minute später. „Als sich das männliche und weibliche Rind bereits in entsetzlicher Todespanik befanden“, ergänzt der Obmann von Animal Spirit.

Es sei auch kein Tierarzt vor Ort gewesen, der laut Plank, bei der Schächtung verpflichtend anwesend sein müsste. Auch sei das Video außerhalb der Zeit des Opferfestes Kurban Bayrami aufgenommen worden. „Aber lediglich für diesen kurzen Zeitraum besteht laut Zeugenaussagen eine Bewilligung für die Schächtungen“, berichtet Plank. Mehrere Schächtungen sollen eigenhändig wöchentlich durchgeführt worden sein.

Fall jetzt bei Staatsanwaltschaft

Der Verein Animal Spirit habe den Landwirt schon mehrmals bei der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten angezeigt. Diese seien allerdings immer im Sand verlaufen. Mit dem neuen Beweismaterial habe man Anzeige bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten erstattet.

Bezirkshauptmann Josef Kronister betont, dass „keine Anzeigen im Sand verlaufen“. „Schächtungen sind bewilligungspflichtig, aber unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich zulässig.“ Man werde jetzt abwarten, welche Ergebnisse die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bringen. „Ein alter Antrag für Schächtungen ist derzeit noch offen, dieser kann jetzt natürlich nicht bearbeitet werden“, so Kronister.

Staatsanwalt Leopold Bien bestätigt, dass eine Anzeige vorliegt. „Der Straftatbestand ist Tierquälerei wegen nicht sachgemäßem Schächten“, erklärt Bien. Ein Kriterium sei beispielsweise das Herbeiführen von schneller Bewusstlosigkeit.

Derzeit würde noch kein Bericht von der Polizei vorliegen. Man werde sich ansehen, ob die Voraussetzungen beim Schächten eingehalten wurden oder nicht. „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Bien abschließend.

Zu Wort meldete sich auch der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ): „Ich habe umgehend eine interne Prüfung angeordnet. Laut einer Vorab-Stellungnahme der dafür zuständigen Behörde soll alles rechtens abgelaufen sein. Ich warte auf den Endbericht. Sollten Konsequenzen notwendig sein, werde ich diese natürlich ziehen.“