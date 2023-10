Zweiter Gerichtssaal in Neulengbach ist in Betrieb

Das Bezirksgericht Neulengbach hat einen zweiten Verhandlungssaal. Das frühere Aktenlager und die Bibliothek wurden zusammengelegt, eine Trennmauer wurde entfernt und die beiden Räume wurden zu einem modernen Verhandlungssaal umgebaut. „Der Bedarf war wirklich gegeben, es sind sehr oft beide Säle belegt“, informiert Gerichtsvorsteher Dennis Hoch. Der bestehende Verhandlungssaal wurde saniert und so wie der neue Saal mit einer Klimaanlage ausgestattet. Rund 280.000 Euro wurden investiert.

Zwei Richter und zwei Richterinnen sind am Neulengbacher Gericht tätig, zwei in Vollauslastung, zwei in Halbauslastung. Das Gericht ist für drei Richterplanstellen systemisiert. Bedarf wäre laut Dennis Hoch für dreieinhalb Stellen. Nicht nur im richterlichen Bereich, sondern auch in der Rechtspflege habe man zu wenig Personal. Insgesamt 17 Personen gehören zum Stammpersonal des Bezirksgerichts. Der Leiter des Hauses ist froh, dass es keine große Fluktuation gibt. „Die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist groß. Es zieht die Leute nicht schnell woanders hin.“

Das Neulengbacher Gericht ist auch Ausbildungsplatz für Richteramtsanwärter oder Rechtspraktikanten. „Wir werden immer wieder als Ausbildungsgericht herangezogen, weil man hier in alle Sparten Einblick erhält“, so Dennis Hoch.

Bürgermeister Jürgen Rummel freut sich über den erfolgten Ausbau des Neulengbacher Gerichts: „Es ist ganz wichtig, dass das Gericht erhalten bleibt. Es gab ja schon zweimal eine intensive Debatte über eine Schließung. Wir hoffen, dass der Standort jetzt auf lange Sicht abgesichert ist.“

Bezirksgerichte sind im Zivilrechtsbereich zuständig für Rechtssachen mit einem Streitwert bis 15.000 Euro sowie für bestimmte Arten von Rechtssachen, insbesondere familien- und mietrechtliche Streitigkeiten. Im Strafrechtsbereich sind Bezirksgerichte zuständig für Vergehen, für die eine bloße Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe angedroht ist, deren Höchstmaß ein Jahr nicht übersteigt.

Das Bezirksgericht Neulengbach ist zuständig für 14 Gemeinden im Bezirk St. Pölten: Altlengbach, Asperhofen, Böheimkirchen, Brand-Laaben, Eichgraben, Kapelln, Kasten, Kirchstetten, Maria Anzbach, Michelbach, Neulengbach, Neustift-Innermanzing, Perschling und Stössing.