Freudentag für Rotes Kreuz in Neulengbach

Mit einem aufwändig gestalteten Fest übergab die Rotkreuzfamilie am 1. Oktober ihr neues Heim in Neulengbach offiziell seiner Bestimmung.

RK-Landespräsident Josef Schmoll dankte allen am Werk Beteiligten für die Bewältigung der großen Herausforderungen. Landesrat Karl Wilfing lobte die Mitglieder in Neulengbach: „Junge Leute arbeiten heute oft nur mehr 20 Stunden, zu Gunsten einer ausgeglichenen work-life-balance. Hier gibt es 238 Leute, die ihre Freizeit in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen.“

Verdiente Rot-Kreuz-Leute ausgezeichnet

Bernhard Baliko erhielt das Bronzene Verdienstzeichen. Bezirksstellenleiter Hannes Hiller und seine Stellvertreter Katrin Wiesinger und Daniel Rauchecker wurden mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landesverbandes ausgezeichnet.

Pfarrer Boguslaw Jackowski wünschte den Rotkreuzmitarbeitern für ihren Dienst „Gottes Segen und Gottes Kraft“ und segnete das neue Haus. Abschnittsfeuerwehrkommandant Richard Kraus eine Anerkennungsurkunde an die Leitung der Bezirksstelle als Dank und Anerkennung für die gute Zusammenarbeit. Einen Höhepunkt bildete die Lasershow vor dem neuen Haus.

