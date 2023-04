Einblicke in die Bildungsberatung in St. Pölten

Einblicke in ihre tägliche Arbeit gewähren die Teams der Bildungsberatung und der Basisbildung des BhW Niederösterreich am Mittwoch, 10. Mai. Am Standort in der Linzer Straße 7 in der St. Pöltner Altstadt öffnen sie von 14 bis 17 Uhr ihre Tore, um Interessierten zu zeigen, wo und wie die kostenlosen Kurse der Basisbildung sowie die kostenlosen Beratungen der Bildungsberatung ablaufen. Beim diesjährigen Tag der offenen Tür steht auch Vernetzung im Mittelpunkt. Es gibt auch Mini-Workshops zum Thema „Lernen lernen“.

Um 17 Uhr folgt dann mit „schriftlos heißt nicht sprachlos - (m)eine Geschichte“ eine Lesung der besonderen Art: Schauspielerin Swintha Gersthofer, bekannt aus dem Theater in der Josefstadt und dem Landestheater Niederösterreich sowie aus Film und Fernsehen (Soko Köln, Soko Donau, Soko Kitzbühel), liest aus Texten, die Teilnehmende an Basisbildung-Kursen verfasst haben. Diese Beiträge sind in den Büchern „schriftlos heißt nicht sprachlos“ des Instituts für Bildungsentwicklung Linz zu finden und stammen von Menschen mit Deutsch als erster Sprache, aber auch als zweiter Sprache, die in den Kursen lesen und schreiben gelernt haben.

In Österreich leben nach den Erhebungen für die PIAAC-Studie über die Schlüsselkompetenzen Erwachsener rund 900.000 Menschen, die Probleme mit Lesen, Schreiben, Rechnen und EDV haben. Diese Grundkompetenzen sind aber vielfach Voraussetzung für einen Erfolg am Arbeitsmarkt und bei der Arbeitssuche. Die BhW Basisbildung ist ein erster und wichtiger Schritt, um bildungsferne Menschen für lebenslanges Lernen zu begeistern. Sie ermöglicht Bildung für Menschen, die sonst keinen Zugang zu Bildung haben. Durch die vielfältigen, kostenlosen Angebote erleichtert und fördert sie die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

