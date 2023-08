Imker-Treffen in Sichelbach mit viel Info über die Arbeit mit Bienen

Foto: privat

Das Treffen fand bei herrlichem Sommerwetter im Garten von Obmann-Stellvertreter Hermann und Erni Kohl in Sichelbach statt. Dort gab es zum aktuellen Thema „Anfüttern” einen praktischen Erfahrungsaustausch mit den Imkern. Die erfahrenen Imker Josef Gfatter und Hermann Kohl zeigten den Kolleginnen und Kollegen verschiedene Arbeiten bei den Bienen.

Ein Bienenvolk braucht für den Winter mindestens 15 Kilogramm Futter als Vorrat. Hat man größere Beuten, ist es gut, wenn man etwas mehr als 20 Kilo einfüttert. Für das gute „Futter” für die Gäste sorgten Hermann und Erni Kohl mit einem köstlichen Gulasch, Würstel und Topfengolatschen mit Getränken.

Obmann Josef Gfatter überreichte Hermann Kohl die Ehrenurkunde des NÖ Imkerverbandes für die Verdienste und Förderung der Bienenzucht und langjährige Mitgliedschaft.Hermann und Erna Kohl stehen jeden Samstag mit ihrem Honig und Fruchtsäften am Wochenendmarkt in Maria Anzbach am Friedhofsparkplatz.