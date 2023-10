Größter Mann Österreichs im kleinen Lädchen in Eichgraben

Der größte Mann Österreichs war zu Gast im Eichgrabener Lädchen. Mitgebracht hat „Big Alex“ alias Alexander Kirchner neben einer gehörigen Portion Humor auch seine Bio-Energiedrinks. Der 2,21 Meter große Unternehmer, der früher als sogenannter „Türlsteher“ gearbeitet hat, verwöhnte die Besucherinnen und Besucher im Eichgrabener Lädchen mit seinen Cocktails, wie eiskaltem „Sex on the Görk“ mit hauseigenem 221Gin oder der „Flotten Karotte“. Die Rezepte zu diesen Drinks und noch viel mehr, wie etwa den „Görk on the Beach“, der von Monica Weinzettel kreiert wurde, gibt es obendrauf.

Woher die Energie in seinen Drinks kommt, erklärt Alexander Kirchner ganz einfach: biologische Zutaten, natürliches Koffein und Zucker. Sowohl die Vereinsobfrau Claudia Führer als auch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher genossen den unterhaltsamen Nachmittag mit „Big Alex“ in vollen Zügen.