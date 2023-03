Klimaschutz der MS Laabental: Radfahren statt „auf die Straße kleben“

„Wir kleben uns nicht an die Straße. Wir fahren täglich mit dem Rad in die Schule und tun etwas für den Klimaschutz. Leider bekommen wir nicht diese enorme Medienpräsenz wie die Klimakleber“, bringt es die Direktorin der Mittelschule Laabental Regina Skopeck auf den Punkt.

Die Bikeline der Mittelschule ist wieder aktiv. Jeden Tag treffen sich Schüler und Lehrer an den Bikelinestationen des Laabentalradweges und fahren gemeinsam zur Schule und wieder zurück. Mittels Chip am Radhelm werden alle Daten – Kilometer, Höhenmeter, Fahrten – gespeichert und dadurch gibt es am Ende des Schuljahres zum Zeugnis auch die Prämierung der Radkaiser.

Auch der Leiter der Bikeline Thomas Friedl ist stolz auf dieses große Engagement für den Klimaschutz: „Radfahren ist nicht nur gesund, sondern auch gut für den Klimaschutz. Fahren alle Klimakleber und Klima-Demonstranten ebenfalls nur mit dem Rad zur Schule oder in den Beruf ?“ Für ihn ist es auch schade, dass die Mittelschule Laabental die einzige Schule in der Region ist, die die Bikeline durchführt. „Wie sollen die Schüler sonst lernen, dass man vom Auto aufs Rad umsteigen soll?“, fragt sich Friedl. Die Schülerinnen und Schüler sind jedenfalls begeistert, wenn sie sich bei herrlichem Frühlingswetter treffen und gemeinsam in die Schule fahren. Schülerin Helene Maier: „ Wir haben so herrliche Radwege. Ich fahre viel lieber mit dem Rad als mit dem Bus zur Schule.“

