Christoph Lechner ist Österreichs Bikekaiser

Seit über zehn Jahren nehmen die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Altlengbach an der Bikeline teil und bekamen vergangene Woche auch ihr Bikelinezeugnis. „Ein 'Sehr Gut' für den Klimaschutz“ , lächelt der Organisator Thomas Friedl. Denn auch in diesem Schuljahr fuhren wieder Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer mit dem Rad in die Schule. Die Mittelschule Laabental ist damit ein Vorbild für den Klimaschutz.

Organisator Friedl betont: „Wir retten nur das Klima, indem wir dafür etwas tun. Leider wird nur in den Medien von Demonstranten und Klimaklebern berichtet. Wer wirklich etwas zum Klimaschutz beiträgt, sind unsere Schüler.“ Mittels Chip am Helm werden alle Daten – gefahrene Kilometer, Fahrten, Höhenmeter eingetragen - sodass auch eine österreichweite Rangliste der fleißigsten Radfahrerinnen und Radfahrer herauskommt.

„Christoph Lechner aus Laaben hat sogar die Österreichwertung gewonnen“, ist Friedl begeistert. Insgesamt fuhr Bikekaiser Christoph Lechner stolze 1.062 Kilometer. 44 Schulen haben österreichweit an der Bikeline teilgenommen. „Dass die Mittelschule Laabental die einzige Schule im Wienerwald ist, die an der Bikeline teilnimmt, zeigt, wie der Klimaschutz immer noch ein Stiefkind ist. Eigentlich müssten alle Schulen an der Bikeline teilnehmen, Klimaschutz ist auch eine Bildungsaufgabe“, ist Fried überzeugt und fügt hinzu: „Die Strecke nach Paris ist ungefähr 1.300 Kilometer lang, also sind wir diese Strecke etwa sieben mal gefahren.“

Neben Christoph Lechner wurde auch Niklas Heiligenbrunner ausgezeichnet, der in diesem Schuljahr 154 Radfahrten zur Schule unternahm, ebenso wie Miriam Friedl mit 157 Fahrten. Bergkönig wurde Franz Janus mit 15.708 Höhenmeter. Bikekaiserin Helene Maier kam auf 627 Fahrten. Alle Schüler wurden für ihren Einsatz fur den Klimaschutz ausgezeichnet.