Altlengbach: 16.049 Corona-Tests in einem Jahr

Seit dem 19. Dezember 2020 können sich Bürger in der Teststraße der Gemeinde auf das Coronavirus testen lassen. Nach einem Jahr wurde jetzt Bilanz gezogen: Insgesamt 1.332 Stunden wurden von den Altlengbacher Rettungssanitäter abgeleistet. Dabei wurden 16.049 Antigen-Tests abgenommen. 15.706 Tests fielen negativ aus, 95 waren ungültig und bei 248 Tests konnte das Coronavirus nachgewiesen werden.

„Ein großes Dankeschön gilt es den ehrenamtlichen Sanitäterinnen und Sanitätern der Rettungsstelle Altlengbach auszusprechen, welche zusätzlich zu den normalen Rettungsdiensten sich bereit erklären auch in der Teststraße mitzuhelfen“, so Bürgermeister Michael Göschelbauer.

Zu den Spitzenzeiten war die Teststation im Bürgerbüro bis zu dreimal in der Woche für die Abnahme von Corona-Antigentests geöffnet. Aufgrund der geringeren Nachfrage mit ca. 50 Tests pro Tag wurden die Testzeiten auf jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr reduziert.

Wegen den Weihnachtsfeiertagen gibt es jetzt aber gesonderte Öffnungszeiten: Die Teststraße hat am 24., 25. und am 31. Dezember von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am 5. Jänner wird von 17 bis 20 Uhr getestet und ab dem 8. Jänner hat die Teststraße wieder wie gewohnt jedem Samstag geöffnet.