Neulengbacher Notarzt musste 2022 über 700 Mal ausrücken

Das Team der Rot-Kreuz-Bezirksstelle Neulengbach war im Jahr 2022 gefordert: 2.242 Rettungseinsätze waren zu absolvieren, das ist ein Plus von 20,2 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.

„Wir merken das natürlich im täglichen Betrieb. Die Autos sind ständig unterwegs“, berichtet Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Daniel Rauchecker gegenüber der NÖN. Eine Erklärung für diesen massiven Anstieg der Rettungseinsätze hat man beim Roten Kreuz nicht. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass im Vorjahr weniger Ärzte in der Region zur Verfügung standen.

Sprit: „Wir merken den Preisanstieg massiv“

Bei der Zahl der Notarzt-Einsätze ist ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen: Exakt 1.400 Notarzteinsätze hatten Rotes Kreuz Neulengbach und Samariterbund Altlengbach gemeinsam. In Neulengbach rückte der Notarzt im Vorjahr 709 Mal aus, das ist ein Plus von fast zehn Prozent im Vergleich zu 2021. Trotz des Anstieges habe man keine Probleme mit der Besetzung der Notarzt-Dienste gehabt, so Rauchecker.

Die Krankentransporte, die laut Auskunft der Bezirksstelle ohnehin immer relativ hoch sind, sind 2022 leicht gestiegen – von 8.963 auf 9.150 (+2,1 Prozent). Da kann es auch einmal zu Wartezeiten kommen.

Der Anstieg der Einsätze und Transporte schlägt sich natürlich auch in der Kilometer-Bilanz nieder: 461.264 Kilometer haben die Rot-Kreuz-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im abgelaufenen Jahr zurückgelegt. „Das ist ein Plus von 7,3 Prozent. Damit hätten wir 11,5 Mal die Erde umrunden können“, so Daniel Rauchecker.

Die hohen Spritpreise sind durchaus ein Thema: „Wir merken den Preisanstieg massiv. Das Land Niederösterreich hat für das abgelaufene Jahr Unterstützung zugesagt“, ist man beim Roten Kreuz erleichtert.

Highlights beim Roten Kreuz waren im Vorjahr das Mitarbeiter-Fest im Frühling, die offizielle Eröffnung der neuen Bezirksstelle im Oktober und der Tag der offenen Tür im Dezember. Im neuen Gebäude, in dem Mitte August der Betrieb aufgenommen wurde, hat sich das Team schon gut eingelebt.

Insgesamt 29 Erste-Hilfe-Kurse und vier Blutspendeaktionen wurden bei der Neulengbacher Rettung im Vorjahr durchgeführt.

Heuer wird es wieder regelmäßig den Seniorentreff geben. Einmal pro Monat gibt es auch wieder den Stammtisch für pflegende Angehörige.

