Corona im Bezirk St. Pölten: Behörde hat 190.000 Bescheide erstellt

„Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Meldungen fallen weg. Es hat schon in den vergangenen Wochen komplett nachgelassen, es wird ja nur mehr wenig getestet. Das heißt aber nicht, dass es Corona nicht mehr gibt. Im Bezirk wurden zuletzt etwa 15 bis 25 Fälle pro Tag gemeldet“, sagt Bezirkshauptmann Josef Kronister auf Anfrage der NÖN.

95.651 Corona-Fälle wurden insgesamt bei der Bezirksbehörde gemeldet. Höhepunkt war laut Josef Kronister die zwölfte Kalenderwoche im Jahr 2022: „Von 21. bis 27. März wurden 5.870 Fälle registriert.“ Seit Beginn von Corona wurden von der BH St. Pölten rund 130.000 Absonderungsbescheide ausgestellt. Dazu kommen noch rund 60.000 Bescheide wegen Ausnahmen, Änderungen oder Vergütungen. Und dazu kommt noch ein Vielfaches an Telefonaten beim Contact Tracing. 7-Tage-Betrieb war teilweise erforderlich. Leute aus allen BH-Abteilungen waren in irgendeiner Form mit dem Thema Corona befasst. Das 180-köpfige Team brauchte Verstärkung: Rund 90 Unterstützungskräfte waren über die Zeit im Einsatz. „Sie waren eine tolle Unterstützung“, betont Kronister. Voll des Lobs ist der BH-Chef auch für die EDV-Mannschaft: „Unsere EDV-Leute haben großartige Leistungen erbracht, innerhalb kürzester Zeit war ein EDV-System aus dem Boden gestampft.“

Neu in der Corona-Zeit waren wöchentliche Videokonferenzen mit Vertretern anderer Bundesländer, um zu erfahren, wie in anderen Bezirken mit den Herausforderungen umgegangen wird. Bewährt hätten sich auch die regelmäßigen Videobesprechungen mit Vertretern der 45 Gemeinden im Bezirk: „Es war uns wichtig, Änderungen der Vorschriften auf diesem Weg zu erklären.“ Und Änderungen seitens des Bundes hat es ja immer wieder gegeben - oft auch sehr kurzfristig. „Das hat auch uns als Behörde in der Arbeit vor enorme Probleme gestellt, wenn es alle paar Tage andere Regeln gab“, erinnert sich Kronister.

Wie sind die Menschen mit Corona und vorgeschriebenen Maßnahmen umgegangen? „In der ersten Phase gab es keine Beschwerden. Da waren die Leute vielfach verunsichert und dankbar, dass sie informiert wurden. Im Lauf der Zeit ist das Verständnis der Leute aber gesunken. Auch weil die Regeln oft schnell geändert wurden “, hält der St. Pöltner Bezirkshauptmann fest. In Summe hätte aber der Großteil der Bevölkerung Verständnis gehabt und sich auch an die Regeln gehalten.

Die Pandemie war für die Bezirkshauptmannschaft insgesamt eine enorme Herausforderung. Aber es hätten alle zusammengehalten. Seitens der BH wird die Zusammenarbeit mit Gemeinden, Rettungen, Feuerwehren und Polizei sehr gelobt. Man habe aus dem Ganzen auch viel gelernt und habe jetzt Strukturen, auf die man in ähnlichen Fällen zurückgreifen könne, so Josef Kronister. Eines hofft er: Dass man in einer Krise Regeln medial erst dann kund tut, wenn sie fix sind: „Sonst herrscht das Chaos.“