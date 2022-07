Lagerhaus Tulln-Neulengbach hat seinen Umsatz stark gesteigert

Werbung

Bei der ordentlichen Generalversammlung des Lagerhauses wurde ein gutes Ergebnis präsentiert: Im Geschäftsjahr 2021 konnte die Genossenschaft den Umsatz um 18,1 Prozent auf 83,6 Millionen Euro steigern.

Viele Gäste konnten zur Versammlung im Gasthaus Pree in Asperhofen begrüßt werden. Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder Obmann Michael Göschelbauer und den Aufsichtsratsvorsitzenden Fritz Buchinger in ihren Funktionen.

Neu im Vorstand sind Romana Pfiel, Anton Eichinger, Franz Heinrich und Kurt Laderer-Andre. Marlies Hausmann und Florian Pegler wurden zudem neu in den Aufsichtsrat bestellt. Den ausgeschiedenen Mitgliedern in beiden Gremien überreichte die Raiffeisen Holding als Dank und Anerkennung ihres Engagements die Raiffeisenmünze in Silber.

Großes Lob gab es von Obmann Michael Göschelbauer: „Unser Team hat in den vergangenen Jahren enormen Einsatz gezeigt. Das war die Grundlage für das hervorragende Ergebnis und zeigt, dass wir für die Zukunft bestens aufgestellt sind, um den Menschen in der Region als kompetenter und verlässlicher Partner zur Seite zu stehen.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.