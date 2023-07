Auf Spurensuche in Südtirol

31 Personen spürten unter der Führung des Historikers und Geographen Richard List den Anfängen der Christlichen Kultur in diesem Raum nach: Zeugnisse wie romanische Fresken in der Kapelle auf Burg Hocheppan und vorromanische Bilder in der berühmten Prokuluskirche wurden erklärt, das 1142 gegründete Kloster Neustift bei Brixen, die ehemalige Kartause in Certosa und die Wallfahrtskirche Maria Weissenstein besucht und Krippen sowie gotische Tafelbilder im Brixener Diözesanmuseum bestaunt.

In Partschins erfuhr man in einem Freilichtmuseum Details zum 5300 Jahre alten Mann im Eis „Ötzi“. Aber auch Gegebenheiten aus der jüngeren Vergangenheit, wie die massige weitausladende Festungsanlage Franzensfeste, die ab 1833 errichtet wurde, und die Geschichte des komplizierten Verhältnisses der deutschsprachigen und italienischsprachigen Bevölkerungsgruppe seit dem ersten Weltkrieg fanden großes Interesse.

Zur Entspannung verkostete man abends auch den einen oder anderen ortstypischen Wein.