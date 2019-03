Neben Einblicken in die Tätigkeitsbereiche wie Fertigungs- und Verpackungsarbeiten, Wäscheservice und Gartenarbeit wurden in einem Kreativbereich auch kleine Osterprodukte gefertigt und mitgenommen. Im nahe gelegenen Wohnhaus konnten die Gäste Palatschinken zubereiten und selbst verkosten und das neue Gartenprojekt der Werkstätte präsentierte die ersten Setzlinge im Glashaus. Produkte aus der Werkstätte können beim Osterbauernmarkt in Innermanzing am Palmsonntag, 14. April erworben werden.

Für Auftragsarbeiten für Postversand, Fertigung, Wäschewaschen oder Gartenarbeiten gibt es noch freie Kapazitäten. Info unter 02774 2292.