Eichgrabener Fuhrwerkerhaus: Altes Handwerk wird lebendig

Der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Eichgraben freut sich, dass sich so viele Freiwillige in den Dienst der guten Sache stellen. Gearbeitet wird an einer funktionsfähigen alten Schmiede, einer alten Bandsäge, in der Schusterwerkstätte, an der Nähmaschine, am Webstuhl, mit der über 100 Jahre alten Töpferscheibe, am Spinnrad und vieles mehr.

Die Besucher genossen den spannenden Nachmittag mit den Handwerkern. Auch die Bücherfundgrube war geöffnet. Das nächste Schauhandwerk kann man am Sonntag, 29. Mai von 14 bis 17 Uhr beobachten.

