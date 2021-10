Der Strom veränderte den Alltag in der Region. Haushaltsgeräte wurden am Anfang geheim gehalten.

„Mit der Sonne aufstehen und den Hendeln schlafen gehen, das war der Lebensrhythmus der bäuerlichen Bevölkerung“, heißt es in einer Sammlung von Erinnerungen an die Zeit vor der Elektrifizierung, die in den 1980er Jahren zusammengestellt wurde. Kein Wunder: Lichtquellen waren für die Menschen am Land bis ins 20. Jahrhundert hinein oft noch kaum brennende Kienspäne, rußige selbst gemachte Kerzen und pro Haushalt ein bis zwei Petroleumlampen. Wenn es Dunkel wurde, war Licht ein Luxus.

„Räuber“ oder „Stromdiebe“ sehr verbreitet

Was für eine unglaubliche Revolution des Alltags der Strom tatsächlich bringen würde, war um 1920, als mit der Elektrifizierung der meisten Landgemeinden begonnen wurde, nicht vorhersehbar. Die ersten Anwendungen für den Strom betrafen vor allem das Licht: Straßenbeleuchtung und ein bis zwei Glühbirnen pro Haus waren die wichtigsten Installationen.

Endverbrauchsgeräte gab es neben den Glühbirnen nur wenige: elektrische Bügeleisen und Heizstäbe bzw. Kochplatten begannen sich in den 1920er Jahren zu verbreiten. Eigene Stromanschlüsse baute man dafür zunächst keine, denn das hätte Zusatzkosten verursacht. Bezahlt wurde der Strom nämlich nach der Zahl der Anschlüsse. Die wollte man naturgemäß gering halten.

„Räuber“ oder „Stromdiebe“ waren deshalb sehr verbreitet: Das waren spezielle Lampenfassungen, die in die eigentliche Fassung eingeschraubt werden konnten. Seitlich hatten sie Steckvorrichtungen, an die weitere Verbraucher angeschlossen werden konnten. Bezahlt wurde der Strom meist in bar – wenn der Stromkassier kam, wurden Zusatzgeräte bis in die 1950er Jahre oft schnell „weggeräumt“ um zu vermeiden, dass man in eine andere Verbraucherklasse eingestuft wurde.

Strom als tödliche Gefahr

Vor allem in den ersten Jahrzehnten der Stromnutzung kam es immer wieder zu verheerenden Unfällen mit Starkstrom. Der hatte in der Landwirtschaft sein erstes Anwendungsfeld: Elektromotoren bewegten ab den 1920er Jahren Dreschmaschinen, Kreissägen, Birnenmühlen und viele andere landwirtschaftliche Geräte. Viele dieser Motoren sind übrigens noch auf den Bauernhöfen in der Region zu finden: Sie laufen zum Teil bis heute.

Die Gefahr des Stroms war zwar bekannt, die Schutzmaßnahmen waren aber unzureichend. So starben am „Ödhof“ in Totzenbach im Jahr 1924 der Bauer, sein Knecht und sogar der Hofhund, nachdem sie eine damals handelsübliche mit Stoff und Teer isolierte Starkstromleitung berührt hatten.

Netzüberlastung an der Tagesordnung

Die Last, mit der die frühen Netze umgehen konnten, war mehr als beschränkt. Noch für die 1950er Jahre erinnern sich Zeitzeugen, dass in der Erntezeit in den Dörfern besprochen werden musste, wann welcher Hof den Elektromotor für die Dreschmaschine in Betrieb nehmen kann, damit es nicht zu Netzausfällen kommt. Wenn die Sicherungen fielen wurde oftmals händisch „überbrückt“ – mit meist unisolierten Metallklemmen wurde der Kreislauf wieder hergestellt.

Auch hier kam es immer wieder zu Unfällen. Der Netzbetrieb blieb uneinheitlich: Einige Gemeinden übergaben den Netzbetrieb schon in den 1920er Jahren der neu gegründeten NEWAG, andere betrieben ihr Netz selbst: So zum Beispiel die Orte Kasten, Böheimkirchen, Kirchstetten und Plosdorf – bis es in den 1940er Jahren zur per Gesetz verordneten Verstaatlichung kam.

Erinnerungen von Zeitzeugen

Zeigzeugen, die sich an die ersten Jahre der Elektrifizierung aktiv erinnern können, gibt es leider keine mehr.

In einem 1986 in Wien erschienen Sammelwerk „Als das Licht kam. Erinnerungen an die Elektrifizierung“ einige davon aufgezeichnet: „Eigentümlich war bei uns die Errechnung der Grundgebühr für einen Haushalt. Sie wurde nach der Wattzahl der Glühbirnen errechnet, die im Hause in Verwendung waren. Der Strompreis wurde monatlich verrechnet, Stundungen waren ausgeschlossen. Für die Glühbirnen gab es drei Tarife: 15 Wattbirnen (Kabinett), 25 Wattbirnen (Küche), 40 Wattbirnen (große Räume).

Die Lampen hatten alle Einheitsschirme aus Emailblech, Fassungen aus Messing, mit Porzellanhülse und einen Schalter. Zwei Stecker waren für eventuelle Geräte reserviert.“

„Noch bevor der Strom kam, kam schon ein Vertreter für Elektrogeräte. Er sprach auch von Staubsaugern und machte die Leute neugierig. Wir bestellten ein Bügeleisen.“

„Fischer, die für ihren Fang einen Wurm brauchten, steckten einen Draht in die Steckdose und die beiden Drahtenden in die Erde, wo dann die Würmer massenhaft von selbst herauskamen. Gefischt wurde teilweise auch mit Strom, was aber verboten war.“