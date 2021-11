Kirchstettener „Strom“-Ausstellung war ein Erfolg

Am 11. März 1921 brach in Totzenbach ein neues Zeitalter an: Das erste Mal ging in der Volksschule das elektrische Licht an.

Wenige Wochen später kam ein Großprojekt zum Abschluss, das in den bitteren Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in kürzester Zeit durchgezogen wurde: der Anschluss der Gemeinden zwischen St. Pölten und Neulengbach an eine überregionale Stromleitung. Das Zeitalter der Elektrizität begann mit Elektromotoren auf Bauernhöfen und Glühbirnen in Küchen und Wohnzimmern.

Ein Jahr lang Material gesammelt

Ein Jahr lang sammelte das Projektteam des Vereins ZeitZeigen Erinnerungen an die Geschichte der Elektrifizierung unserer Region vor 100 Jahren. Viele Berichte, Fotos, aber auch Objekte wurden präsentiert. Eigentlich war der 9. Oktober der Schlusstermin für die heurige Ausstellung rund um das Schloss Totzenbach. Das große Publikumsinteresse führte aber zu einer Verlängerung um zwei Wochen.

„Wir freuen uns über das große Interesse. Es gab den vielfachen Wunsch, dass noch länger geöffnet ist“, so Schlossherr Herbert Berger, der im Rahmen der Ausstellung auch für die Gestaltung verantwortlich zeichnete. Neben Schautafeln mit historischen Fakten hat das Projektteam ZeitZeigen auch in den Kellern und Dachböden der Region gestöbert.

Einige Objekte wurden bereits von Expertinnen und Experten aus dem Technischen Museum in Wien in Augenschein genommen, für zwei Geräte gab es konkretes Interesse. Und auch sonst wartet nach Ende der Schau nicht auf alle Ausstellungsstücke der Sperrmüll: Historische und zeitgenössische Lampen wurden von Herbert Berger zu Skulpturen verbaut, ein Teil hängt rund um den Schlossteich und bildet dort einen Lichterpfad.

Großes Interesse an den Objekten

Für einige der Lampen haben sich bereits Interessenten gemeldet, die sie übernehmen wollen. Ungewiss ist noch die Zukunft des tollsten Schaustücks: Die Skulptur „Heldenberg“, die aus rund 60 Haushaltsgeräten besteht, wird wohl doch im Sperrmüll enden müssen.