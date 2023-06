Kirchstetten: Werkstatt als Blickfang

Ist das vielleicht ein Operationssaal? Oder hat das Gebilde etwas mit einem neuen Kindergarten zu tun? So manche kuriose Interpretationen sind Arzt René Chahrour schon untergekommen, wenn er auf das Bauwerk neben seiner Ordination an der Wienerstraße in Kirchstetten angesprochen wurde. „Aber die Resonanz ist durchwegs positiv“, sagt er.

Chahrour hat aber keinen OP-Saal errichtet, oder seine Ordination erweitert, sondern eine Werkstatt errichtet. „Ich habe das Glück, einen guten Hausarbeiter zu haben, der sich um Ordination, Haus und Garten kümmert. Er brauchte aber einen Arbeitsplatz“, berichtet der Gemeindearzt, der natürlich auch die Werkstatt nutzen wird, um zu arbeiten oder sich kreativ zu entfalten. Denn in seiner Freizeit gießt er unter anderem Kunstwerke aus Epoxidharz.

Projekt entstand gemeinsam mit regionalen Unternehmen

Entworfen hat Chahrour die Werkstatt selbst. „Mir war es wichtig, den Kirchstettnern eine Freude zu bereiten und ihnen etwas Ästhetisches zu schenken.“ Umgesetzt wurde das Projekt dann von Partnerfirmen aus der Region. Diesen streut er Rosen: „Die Zusammenarbeit mit den Firmen hat mir sehr viel Freude bereitet, ich bin ihnen sehr dankbar dafür.“ Der Würfel besteht aus einem Holzmodul der Firma DPM. Die bunte Hülle ist eine Textilmembran, die ebenso Chahrour entworfen hat. „Eine Grafikerin hat den Entwurf dann umgesetzt“, erzählt René Chahrour. Mittlerweile sei auch die Außengestaltung abgeschlossen.

Praxis wird um Physiotherapie erweitert

Nach dem Projekt ist aber auch vor dem Projekt. Denn im Sommer soll der Container vor der Ordination, der während der Pandemie zum Testen aufgestellt worden war, wieder wegkommen. Und in weiterer Folge soll die Ordination erweitert werden. Chahrour wird voraussichtlich von einer weiteren Ärztin Unterstützung bekommen. Außerdem kommt ein Physiotherapeut oder eine Physiotherapeutin ins Team dazu. „Derzeit müssen die Patienten zur Therapie wegfahren, in Zukunft wird diese gleich bei uns angeboten“, freut sich Chahrour über das zusätzliche Angebot. Eröffnet werden soll dann im September.