„Ich hoffe, dass jetzt Ruhe ist und dass sich diese blöden Geschichten legen“, sagt Gernot Steier. Mehrmals wurde im ehemaligen Blindenheim Harmonie, das der Jurist gekauft hat, schon eingebrochen. In der Vorwoche gab es neuerlich einen Polizeieinsatz. In der Unterdambacher Bevölkerung herrschte Unruhe. Viele Gerüchte machten die Runde: Es wurde randaliert, mehrere Leute sollen geflüchtet sein, Rauschgift soll im Spiel gewesen sein.

An diesen Gerüchten ist auch ein Fünkchen Wahrheit dran: Denn in der Nacht auf Dienstag stiegen fünf Jugendliche in das Blindenheim ein und sahen sich um. „Das verlassene Haus dürfte sie interessiert haben“, heißt es von der Polizei. Dass jemand vor Ort war, fiel allerdings erst am nächsten Morgen auf. Gestohlen wurde aber nichts. Von ihrem „Besuch“ dürften die jungen Leute aber weiteren Freunden berichtet haben.

Freunde kamen erneut, dann aber zu zehnt

Wenige Stunden später kamen die Jugendlichen erneut nach Unterdambach – diesmal mit ihren Kumpels im Anhang, um auch ihnen den verlassenen Ort zu zeigen.

Ein Angestellter des Hauses bemerkte in der Nacht auf Mittwoch, dass sich jemand auf dem Grundstück befand und alarmierte sofort die Exekutive, die kurze Zeit später mit mehreren Streifen eintraf. Die jungen Burschen aus dem Raum Krems im Alter von 16 bis 20 Jahren dürfte das leer stehende Haus gereizt haben. Zwei der Jugendlichen hatten auch etwas „Gras“ bei sich.

Obwohl die Anlage laufend kontrolliert wird, komme es immer wieder zu Vorfällen, wundert sich Gernot Steier: „Für Profi-Diebe ist das Haus ja uninteressant, was will man klauen?“

Die Burschen werden jedenfalls angezeigt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.