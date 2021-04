Die 64-Jährige starb durch "massive Gewalteinwirkung gegen den Kopf und Verbluten", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Montag auf APA-Anfrage. Dem Opfer wurden demnach mehrere Schläge zugefügt. Der Verdächtige befand sich weiterhin in U-Haft. Als Tatwaffen wurden laut Polizei ein Maurerfäustel und ein Messer sichergestellt.

Der 65-Jährige soll seine Lebensgefährtin am Mittwoch in der gemeinsamen Mietwohnung umgebracht und sich anschließend selbst verletzt haben. Die Leiche wurde erst am Donnerstag entdeckt, wir hatten berichtet:

Der Mann wurde festgenommen und ins Spital gebracht, wo er operiert wurde. Bei der Einvernahme war der 65-Jährige geständig, über ihn wurde U-Haft verhängt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten zur Zurechnungsfähigkeit in Auftrag gegeben.