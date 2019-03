„Seid Vorbild! Geht mit gutem Beispiel voran!“, appellierte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb an die Schüler des BORG, sich für den Klimaschutz stark zu machen. Die Meteorologin und Universitätsprofessorin war am Freitag zu Gast in der Neulengbacher Schule und referierte über den Klimawandel, seine Ursachen und seine Folgen.

Initiatorin war BORG-Pädagogin Marion Mühlbauer-Stiefvater, der die steigenden Temperaturen schon schlaflose Nächte bereitet haben: „Man spürt den Klimawandel ganz deutlich. So können wir mit der Schöpfung nicht umgehen“, betont die Religionslehrerin. Sie hat überlegt, was man den Schülern zu dem Thema anbieten und wie man es vertiefend behandeln kann. Und so wurde am Freitag ein Klimagipfel mit Vortrag, Diskussion und Workshops veranstaltet.

Dass das Projekt im BORG ausgerechnet am Tag der weltweiten Schüler-Klima-Proteste stattfand, war nicht geplant: „Das war Zufall, wir haben den Termin schon vor längerer Zeit fixiert“, schmunzelte BORG-Direktor Johannes Hiller.

Helga Kromp-Kolb musste auch etwas früher weg als ursprünglich geplant, weil sie die Demonstranten am Heldenplatz unterstützen wollte. Für die Klima-Expertin ist klar: „Die Menschen sind einerseits Opfer des Klimawandels, andererseits sind wir aber auch die Ursache.“

Die Auswirkungen des globalen Temperaturanstiegs reichen von Problemen in der Landwirtschaft über Naturkatastrophen bis hin zu Migration und Artensterben. Wie geht es weiter? Wenn man so weitermache wie bisher schaue die Welt bis zum Ende des Jahrhunderts komplett anders aus, sagte Helga Kromp-Kolb: „Dann haben wir einen Temperaturanstieg von fünf Grad. Das ist das Szenario, wenn wir unvernünftig sind.“

Die Wissenschafterin brachte ein Beispiel: Ein heute 15-jähriger BORG-Schüler erlebt bis zum Ende seiner Ausbildung einen Temperaturanstieg von 0,5 Grad, bis zu seiner Familiengründung steigt die Temperatur um ein Grad, bis zur Pensionierung um mehr als zwei Grad, und bis zum Tod um 3,5 Grad.

Eine Schülerin wollte wissen, was man selbst zum Klimaschutz beitragen kann. Die wichtigsten drei Punkte sind für die Klimaforscherin Ernährung, Mobilität und Konsum: weniger Fleisch und mehr saisonale, regionale, biologische Produkte essen, weniger mit dem Auto fahren, dafür mehr zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren und öffentliche Verkehrsmittel nutzen, und bewusster einkaufen: „Brauche ich das, was ich kaufe wirklich? Ist es dauerhaft oder wird es bald weggeschmissen? Vieles kann man auch tauschen, zum Beispiel Mode oder Geräte.“

Ein Jugendlicher zeigte sich skeptisch, ob man global viel erreichen kann, wenn der US-Präsident Donald Trump den Klimawandel leugnet. Dazu Kromp-Kolb: „Es ist zwar unangenehm, wenn die USA nicht mitziehen, aber es ist keine Tragödie. Es geht auch ohne Trump. Wesentlich ist, was in den Schwellen- und Entwicklungsländern passiert.“ In der Diskussion ging es auch um die Atomenergie, das Dieselverbot in Städten, die Besteuerung fossiler Energie, die Macht der Wirtschaft und die Sinnhaftigkeit von urbaner Landwirtschaft.

Für Kromp-Kolb ist eines klar: „Wenn wir eine Zukunft wollen, die nicht vom Klimawandel geprägt ist, müssen wir unsere Gewohnheiten ändern.“