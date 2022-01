Schulsprecher Clemens Holzbauer: „Sorge prägt den Alltag“

NÖN: Das vierte Schulsemester in der Pandemie neigt sich dem Ende zu. Wie hat sich der Schulalltag am BORG St. Pölten entwickelt?

Clemens Holzbauer: Die Pandemie hat uns alle schwer getroffen. Wir Schülerinnen und Schüler mussten von heute auf morgen auf eine neue Form des Unterrichts übergehen und begegneten einem neuen, etwas anders durchgetakteten Alltag. Die Lage entspannte sich zwar, dennoch befinden wir uns derzeit wieder in einer sehr volatilen Phase. Die Infektionszahlen steigen, Klassen werden ins Distance Learning geschickt. Allgemein prägen Sorge und Ungewissheit den Alltag.

Waren Projekte möglich?

Holzbauer: Leider mussten auch im heurigen Jahr Projekte wie Sprachreisen, unser Maturaball und andere schulbezogene Veranstaltungen aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Die Schüler- und Schülerinnenvertretung plante im Herbst bereits das SV-BORG-Benefiz, eine Benefizveranstaltung im Warehouse St. Pölten, die wir allerdings aufgrund der damaligen Situation auf unbestimmte Zeit verschoben haben. Dennoch haben wir die Hoffnung, dieses mittlerweile traditionelle Event noch im Frühling zu veranstalten, denn gerade in Zeiten wie diesen, wo soziale Kontakte reduziert werden müssen, ist es wichtig, gemeinschaftsfördernde Projekte zu ermöglichen. Besonders erfreulich ist, dass die Proben für unser BORG-Musical-Projekt auf Hochtouren laufen und die Aufführungen von „Doktor Schiwago“ voraussichtlich von 18. bis 23. April stattfinden können.

Gibt es für Schüler, die mit der Pandemie-Situation gar nicht klarkommen, Beratung oder Unterstützung an der Schule?

Clemens Holzbauer: Mittlerweile ist es evident, dass die psychische Gesundheit von uns Schülerinnen und Schülern stark belastet wurde. Wir am BRG/BORG St. Pölten können uns glücklich schätzen, eine Schulsozialarbeiterin von x-point und einen Schulpsychologen am Haus zu haben. Am essenziellsten ist jedoch eine gute Klassengemeinschaft, denn meist sind Klassenkolleginnen und -kollegen näher dran und können eine wichtige Stütze für betroffene Schülerinnen und Schüler sein.

Wie sehr leiden Klassengemeinschaften unter Corona?

Clemens Holzbauer: Die Klassengemeinschaften, aber auch die Schulgemeinschaft wurden stark beeinflusst. Einerseits entgingen durch abgesagte Schulveranstaltungen den Klassen die Möglichkeiten, sich besser kennenzulernen, was massive Auswirkungen auf die Gruppendynamik hatte. Andererseits zeigte sich auch, dass die Vernetzung untereinander gestärkt wurde und man sich gegenseitig so gut wie möglich unterstützt. Ferner entstanden durch Eigeninitiative berührende Gruppendynamiken, die in diesem Ausmaß bisher noch nicht so weit verbreitete waren.

Wie läuft an Ihrer Schule die Matura-Vorbereitung?

Clemens Holzbauer: Lehrerinnen und Lehrer bereiten uns motiviert und bemüht auf die Prüfungen vor, wobei noch gemischte Gefühle herrschen. Die vergangenen Schuljahre waren turbulenter denn je und von Ungewissheit geprägt.

Wie sehen Sie die Debatte um Maturaerleichterungen?

Clemens Holzbauer: Die heurigen Abschlussklassen sind bisher am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffen gewesen. Daher sind die bisher gewährten Erleichterungen und die von uns gewünschte freiwillige mündliche Matura legitim. Die psychische Gesundheit erschreckend vieler Schülerinnen und Schüler ist massiv belastet, und es braucht mehr denn je Verständnis und faire Maßnahmen von Seiten des Bildungsministeriums. Es ist klar, dass wir irgendwann zur normalen Matura zurückkehren müssen, allerdings darf dieses Zurück nicht noch mehr Schaden bei uns anrichten und sollte erst dann Thema sein, wenn eine sichere Rückkehr möglich ist.

Wie stehen Sie zur Diskussion um die mündliche Matura?

Clemens Holzbauer: Da für viele Schülerinnen und Schülern bereits jetzt jede weitere Stundenwiederholung zu einem psychischen Zusammenbruch führen kann, ist die mündliche Matura natürlich umso kritischer zu betrachten. Die mündliche Matura bietet allen, die sie brauchen, eine hervorragende Vorbereitung auf künftige berufliche oder universitäre Herausforderungen. Die Freiwilligkeit entlastet hingegen all jene, die derzeit schon an oder über ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Leider hat sich die Debatte zu einem Politikum entwickelt, was eigentlich nicht sein sollte. Es gibt wie so oft unterschiedliche Meinungen, auch in unterschiedlichen Schülervertretungen. Manche wenige von diesen haben zu Streiks aufgerufen oder Statements mit teilweise utopischen Forderungen abgeben. Diese teils politisch motivierten Aussagen einzelner Schülervertreter stellen nicht die Meinung aller Schülerinnen und Schüler dar, wurden jedoch leider medial so präsentiert.

