Statt zum ehemaligen Corona-Hotspot Jesolo (Italien) zu fahren, entschied sich NÖN-Mitarbeiter Ernst Klement heuer, das erste Mal nach Portugal zu reisen. „Meine Sehnsucht nach dem Surfen am Meer kann auch Corona in diesem Jahr nicht stoppen. Die Freude auf Urlaub war aber immer auch mit der Ungewissheit verbunden, wie sich die Coronazeit in meinem Urlaubsland präsentiert“, erzählt Klement. Gerade vor dem Abflug nach Faro wurden nämlich in Portugal aufgrund steigender Infektionszahlen die Einreisemaßnahmen verschärft.

„Doch mit dem ,Grünen Pass‘ und zweifach geimpft, war sowohl die Einreise nach Portugal, als auch die Heimreise überhaupt kein Problem. Man präsentierte am Flughafen seinen ,Grünen Pass‘ und hatte überhaupt keine weiteren Kontrollen“, so der NÖN-Mitarbeiter. Die Verschärfungen zeigten aber ihre Wirkung, wie sich Klement erinnert: „Der Flieger nach Faro an der Algarve war nur halb voll. Jeder Urlauber hatte eine eigene Sitzreihe, dazu war auch während der vier Stunden Flugzeit die Maske ständig zu tragen.“ Im Hotel Maritur auf Albufeira angekommen, wurde Klement herzlichst begrüßt. Deutsche oder englische Touristen traf er aber nicht an. Aus Österreich waren Klement und seine Mitreisenden die einzigen Gäste.

Sein Resümee: „Herrliche Sandbuchten, die Brise vom Atlantik waren günstig zum Surfen und machten die Hitze erträglich. Auch dass es in Portugal ab 22 Uhr bis 6 Uhr einen Lockdown gibt, störte mich nicht weiters. Auch in Coronazeiten kann man Traumurlaube erleben“, so Klement.