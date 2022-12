Arbeiten im Pirathgraben zum Schutz vor Naturgefahren

Werbung

Auch im heurigen Jahr wurden von der Wildbachverbauung in der Region St. Pölten wieder etliche Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren errichtet. So wurde unter anderem in Brand-Laaben im Pirathgraben – das ist das Gerinne von Brand in den Laabenbach, das im Bereich vom Hotel Post einmündet – ein paar Kleinigkeiten gemacht.

„Konkret wurde von der Mündung aufwärts die bestehende Verbauung saniert und die Gerinnesohle und die Böschung stabilisiert“, informiert Christian Amberger von der Wildbach- und Lawinenverbauung. Eine lokale Kleinmaßnahme wurde auch noch im Langenbach durchgeführt, das ist das Gerinne, das vom Forsthof nach Laaben fließt.

Die Kosten betrugen rund 30.000 Euro und wurden vom Bund (55 Prozent), dem Land NÖ (15 Prozent) und der Gemeinde (30 Prozent) getragen.

Sektionsleiter Christian Amberger bilanziert zufrieden und betont, dass durch den gemeinsamen Einsatz der Wildbachverbauung, des Landes und der betroffenen Gemeinden wichtige Maßnahmen zum Schutz vor Naturgefahren und damit auch wichtige Investitionen zur Stärkung der Region durchgeführt werden konnten.

