Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es draußen besonders stürmisch ist, so wie am vergangenen Sonntagabend. Bäume können entwurzeln, Äste abbrechen, oder Gegenstände durch die Gegend fliegen.

Glück hatte ein Pkw-Lenker, als er am Sonntagabend in Brand-Laaben unterwegs war. Er fuhr genau in dem Moment an einem Baum vorbei, der gerade umstürzte. Der Lenker kam mit dem Schrecken davon, auch sein Wagen blieb unversehrt.

Die Feuerwehr Brand-Laaben wurde gerufen, die den Baum mithilfe eines Kranes vom Dach entfernte. Nach rund zwei Stunden konnten die Kameraden wieder einrücken.