Die schönen Herbsttage nutzte ein Laabener in der Vorwoche, um im Garten zu arbeiten. Auch am Donnerstagvormittag war er draußen und kümmerte sich um das reife Obst im Garten. Dabei merkte er nicht, dass sich Diebe in sein Haus schlichten und sein Eigenheim nach Beute durchsuchten. Die bislang unbekannten Täter gingen durch die unversperrte Tür ins Haus, nahmen aus einer Männerhandtasche 250 Euro und brachen im Wohnzimmer einen versperrten Schrank auf.

Nach rund eineinhalb Stunden Arbeit im Garten ging der Pensionist wieder ins Haus und wollte fortfahren. Dabei bemerkte er, dass Geld in seiner Tasche fehlte. Das kam ihm zwar seltsam vor, er dachte aber an kein Verbrechen. Erst als er dann später den aufgebrochenen Schrank entdeckte, war ihm klar, dass er bestohlen worden war. Er erstattete Anzeige. Die Diebe waren bis dahin allerdings schon über alle Berge. Die Ermittlungen laufen.

Die Exekutive ersucht, Haustüren immer zu versperren und aufmerksam zu sein, auch wenn man daheim ist.