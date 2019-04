Noch steht die neue Warte auf dem Gföhlberg nicht, doch sie hat bereits einen Namen. „Die neue Warte wird Elsbeerwarte heißen“, verriet Bürgermeister Helmut Lintner (VP) in der Gemeinderatssitzung. Im Voranschlag der Gemeinde sind bereits über 100.000 Euro für das Projekt vorgesehen. Jetzt in der Gemeinderatssitzung ging es aber noch darum, einen Grundsatzbeschluss zu fassen, ob die neue Warte überhaupt gebaut werden soll.

Die Gemeinde hat mit dem Schöpfl (892 Meter Seehöhe) und dem Gföhlberg (852 Meter) die zwei höchsten Berge des Wienerwaldes und will sie touristisch nützen. Die Schöpflwarte ist bereits ein beliebtes Tourismusziel, der Gföhlberg soll durch eine neue Warte aufgewertet werden, wünscht sich VP-Bürgermeister Helmut Lintner: „Zumal dort schon immer eine Aussichtswarte stand und die Aussicht noch schöner ist als vom Schöpfl.“ Die Opposition ist von der Sinnhaftigkeit des Projekts nicht so überzeugt, wie die heftige Diskussion in der Sitzung zeigte.

SP-Chef Georg Parrer meinte: „Unser Aushängeschild ist die Schöpflwarte, diese haben wir sogar im Ortswappen. Ich sehe diese zweite Warte in der Gemeinde eher als Konkurrenz. Diese zweite Warte hat touristischen Charakter. Ob sie wirklich so viele Touristen in die Gemeinde lockt, bezweifle ich.“

Leaderregion fördert Projekt zu 60 Prozent

In der Diskussion ging es auch darum, dass erst viele Naturschutzumwidmungen vorgenommen werden müssen und auch der Vertrag mit dem Grundeigentümer noch nicht in trockenen Tüchern ist. SP-Gemeinderat Martin Szerenscics gab außerdem zu bedenken: „Für die Schöpflwarte haftet der Touistenverband, für die neue Warte ist für alle Haftungsfragen die Gemeinde veranwortlich.“

Auch die Finanzierung stecke noch in den Kinderschuhen, kritisierte die SP-Fraktion. Georg Parrer sagte: „Ich rechne mit Kosten von über 200.000 Euro.“

Bürgermeister Helmut Lintner betonte aber, dass sich an den Kosten auch die Gemeinden Eichgraben und Hainfeld beteiligen werden. Außerdem werde die Leaderregion das Projekt zu 60 Prozent fördern. Der VP-Ortschef betonte: „Ich sehe diese neue Warte schon als große Chance, den Tourismus in der Gemeinde weiter anzukurbeln.“

Nach intensiver Diskussion wurde der Grundsatzbeschluss schließlich einstimmig gefasst, dass die neue Elsbeerwarte auf dem Gföhlberg errichtet werden wird.